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RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİM! BİM aktüel 24-27 Aralık katalog: Ankastre seti, bavul çeşitleri, Dubai çikolatası malzemeleri
Giriş Tarihi: 20.12.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
16:45
RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİM! BİM aktüel 24-27 Aralık katalog: Ankastre seti, bavul çeşitleri, Dubai çikolatası malzemeleri
BİM aktüel 24-27 Aralık aktüel kataloğu yayında. Her hafta Salı ve Cuma günleri olmak üzere müşterilerine binlerce üründe fırsatla sunan zincir marketin yeni hafta kataloğu paylaşıldı. Yeni katalogda közmatik, çay setleri, ankastre seti, bavul çeşitleri, çocuklar için pelüş kulaklıklar pas setleri dikkat çeken ürünler yer alırken aynı zamanda temel gıda da ve deterjanlarda da fiyatlardaki düşüş alışveriş tutkunlarının merceği altına alındı. İşte indirimli fiyatlarıyla BİM aktüel 24-27 Aralık katalog ve fiyat listesi