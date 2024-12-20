RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİM! BİM aktüel 24-27 Aralık katalog: Ankastre seti, bavul çeşitleri, Dubai çikolatası malzemeleri

BİM mağazalarında her hafta birbirinden indirimli ürünler yer alıyor. Bu haftaki katalogda temel gıda, oyuncaklar, mutfak gereçleri ve yılbaşı temalı dekorasyon ürünleri dikkatleri çekiyor. İşte BİM aktüel 24-27 Aralık indirimleri