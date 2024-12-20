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Haberler Yaşam RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİM! BİM aktüel 24-27 Aralık katalog: Ankastre seti, bavul çeşitleri, Dubai çikolatası malzemeleri
Giriş Tarihi: 20.12.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:45

RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİM! BİM aktüel 24-27 Aralık katalog: Ankastre seti, bavul çeşitleri, Dubai çikolatası malzemeleri

BİM aktüel 24-27 Aralık aktüel kataloğu yayında. Her hafta Salı ve Cuma günleri olmak üzere müşterilerine binlerce üründe fırsatla sunan zincir marketin yeni hafta kataloğu paylaşıldı. Yeni katalogda közmatik, çay setleri, ankastre seti, bavul çeşitleri, çocuklar için pelüş kulaklıklar pas setleri dikkat çeken ürünler yer alırken aynı zamanda temel gıda da ve deterjanlarda da fiyatlardaki düşüş alışveriş tutkunlarının merceği altına alındı. İşte indirimli fiyatlarıyla BİM aktüel 24-27 Aralık katalog ve fiyat listesi

RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİM! BİM aktüel 24-27 Aralık katalog: Ankastre seti, bavul çeşitleri, Dubai çikolatası malzemeleri

BİM mağazalarında her hafta birbirinden indirimli ürünler yer alıyor. Bu haftaki katalogda temel gıda, oyuncaklar, mutfak gereçleri ve yılbaşı temalı dekorasyon ürünleri dikkatleri çekiyor. İşte BİM aktüel 24-27 Aralık indirimleri

RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİM! BİM aktüel 24-27 Aralık katalog: Ankastre seti, bavul çeşitleri, Dubai çikolatası malzemeleri

BİM AKTÜEL 24 ARALIK İNDİRİMLERİ

Çikolata kabı: 32,50 TL

Kadayıf: 27,50 TL

Antep fıstığı kreması: 165 TL

Antep fıstığı 500g: 245 TL

Bitter çikolata: 89 TL

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RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİM! BİM aktüel 24-27 Aralık katalog: Ankastre seti, bavul çeşitleri, Dubai çikolatası malzemeleri

İsviçre çikolatası: 41,50 TL

Protein tozu: 699 TL

Kolajen Protein Ocean: 399 TL

Türk kahvesi seti (3'lü): 114,50 TL

Stick Çikolata çeşitleri: 129 TL

RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİM! BİM aktüel 24-27 Aralık katalog: Ankastre seti, bavul çeşitleri, Dubai çikolatası malzemeleri

BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU

Cam Kupa 42,50 TL

Emaye Közmatik 99 TL

Emaye Tepsi 109 TL

Kahvaltı / Tereyağı Bıçağı 6'lı 109 TL

Süzgeçli Maşa 65 TL

Mutfak Gereçleri 52,50 TL

RAFLARDAN SEPETLERE İNDİRİM! BİM aktüel 24-27 Aralık katalog: Ankastre seti, bavul çeşitleri, Dubai çikolatası malzemeleri

Mini Buzdolabı 4.975 TL

Tv 17.490 TL

Portatif Vestiyer 1.299 TL

Oda Nemlendirici 159 TL

Gaz Lambası 249 TL

Dikey Isıtıcı 1.590 TL

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