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Haberler Yaşam MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 3-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, makyaj masası, kitaplık...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 17:42 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:42

MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 3-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, makyaj masası, kitaplık...

Tarım Kredi Kooperatif Market Şubat ayına özel fırsat günleri başladı.. 3 Şubat - 19 Şubat tarihleri raflara dizilen Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri ile sepetler dolup taşıyor. Temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, vileda seti, bulaşık deterjanındaki cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Dikey ve yatay ısıtıcı, 2 kapaklı dolap, ayakkabılık, ekmeklik, makyaj masası, zigzag kitaplık cep telefonu, dikey elektrikli süpürge alışveriş tutkunları için geliyor. İşte; Tarım Kredi katalog 3-19 Şubat aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 3-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, makyaj masası, kitaplık...

Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel ürünler kataloğu çıktı. Zincir markette 3-19 Şubat tarihleri arasında indirim çılgınlığı başladı. Büyük fırsatlar sepetleri doldurup taşıracak. Tencere setleri, ısıtıcılar, dolaplar, elektrikli süpürgeler cazip fiyatları ile dikkat çekiyor. İşte, Şubat ayına özel Tarım Kredi aktüel kataloğu.

MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 3-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, makyaj masası, kitaplık...

TARIM KREDİ MARKET 3-9 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Tava Peynir 600 g 79,90 TL

Basmati Piriç 1KG 64,90 TL

Ton Balığı 104,90 TL

Filtre Kahve 109,90 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri 72,90 TL

Matik Konsantre 8 KG 267,90 TL

Türk Kahvesi 100 G 36,50 TL

i Kırmızı Acı Pul Biber 250 G 64,50 TL

Duş Jeli Çeşitleri 750 ml 64,90 TL

8'li Kağıt Havlu 84,90 TL

Soğuk Çay Çeşitleri 2,5 L 38,90 TL

Keçiboynuzu Özü 640 G 109 TL

Otomatik Temizlik Seti 199,90 TL

Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 29,90 TL

Bisküvi 38,90 TL

Gofret Çeşitleri 400 G 37,90 TL

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MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 3-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, makyaj masası, kitaplık...

TARIM KREDİ MARKET 5-19 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 3-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, makyaj masası, kitaplık...

TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Basmati Piriç 1KG 64,90 TL

MÜTHİŞ FİYARLAR! Tarım Kredi aktüel katalog 3-19 Şubat: Cep telefonu, ısıtıcı, dolap, ayakkabılık, ekmeklik, makyaj masası, kitaplık...

Otomatik Temizlik Seti 199,90 TL

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