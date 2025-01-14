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Haberler Yaşam BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 14-20 Ocak: Sucuk, pirinç,tavuk,çay,salça,deterjanlar...
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:16

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 14-20 Ocak: Sucuk, pirinç,tavuk,çay,salça,deterjanlar...

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerinde yeni haftada birçok üründe indirim kampanyaları reyonlarda yerlerini alıyor.Yeni haftanın indirim kataloğunda temel gıda, deterjanlar, havlu kağıtlar ve kasap ürünleri gibi birçok farklı kategoride fırsatlar sunuluyor. Özellikle bu hafta sucuk, balık, tavuk çeşitleri, toz deterjan, şampuan, ve kahve çeşitleri, temizlik havluları uygun fiyatlarla zincir marketlerde bugünden itibaren satışa sunulacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14-20 Ocak aktüel kataloğu ve fiyat listesi

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 14-20 Ocak: Sucuk, pirinç,tavuk,çay,salça,deterjanlar...

Büyük fırsatlarla Tarım Kredi aktüel ürünler 14-20 Ocak indirimleri belli oldu. Bu hafta zincir marketlerde geçerli olacak indirimler için alışveriş severler bekleyişe koyuldu. Birçok farklı kategoriden üründe geçerli olacak kampanyalar fiyat listesiyle yayınlandı. İşte 14-20 Ocak aktüel katalog

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 14-20 Ocak: Sucuk, pirinç,tavuk,çay,salça,deterjanlar...

TARIM KREDİ AKTÜEL 14-20 OCAK İNDİRİMLERİ

Kelle Paça Çorbası 750 gr 159,90 TL

Dana Kış Sucuğu kg 569,90

Süzme Çiçek Bal Kavanoz 850 gr 179 TL,

Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir Koyun-İnek/Keçi-İnek Karışımı 600 gr 154,90 TL

Anadolu Osmancık Pirinç 1 kg 49,90 TL,

Anadolu Kuru Fasulye 1 kg ise 59,50 TL

Bezelye Konservesi 670 gr 29,90 TL

Kaşar Peynir 1000 gr 239 TL

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BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 14-20 Ocak: Sucuk, pirinç,tavuk,çay,salça,deterjanlar...

TARIM KREDİ AKTÜEL 14-20 OCAK İNDİRİMLERİ

Domates Salçası 830 gr 24,90 TL

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 14-20 Ocak: Sucuk, pirinç,tavuk,çay,salça,deterjanlar...

TARIM KREDİ AKTÜEL 14-20 OCAK İNDİRİMLERİ

Tabaklı tavuk çeşitleri 94,90 TL

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 14-20 Ocak: Sucuk, pirinç,tavuk,çay,salça,deterjanlar...

TARIM KREDİ AKTÜEL 14-20 OCAK İNDİRİMLERİ

Altın Filiz Çay 439,90 TL

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