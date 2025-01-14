BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 14-20 Ocak: Sucuk, pirinç,tavuk,çay,salça,deterjanlar...

Büyük fırsatlarla Tarım Kredi aktüel ürünler 14-20 Ocak indirimleri belli oldu. Bu hafta zincir marketlerde geçerli olacak indirimler için alışveriş severler bekleyişe koyuldu. Birçok farklı kategoriden üründe geçerli olacak kampanyalar fiyat listesiyle yayınlandı. İşte 14-20 Ocak aktüel katalog