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BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 14-20 Ocak: Sucuk, pirinç,tavuk,çay,salça,deterjanlar...
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
11:16
BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 14-20 Ocak: Sucuk, pirinç,tavuk,çay,salça,deterjanlar...
Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerinde yeni haftada birçok üründe indirim kampanyaları reyonlarda yerlerini alıyor.Yeni haftanın indirim kataloğunda temel gıda, deterjanlar, havlu kağıtlar ve kasap ürünleri gibi birçok farklı kategoride fırsatlar sunuluyor. Özellikle bu hafta sucuk, balık, tavuk çeşitleri, toz deterjan, şampuan, ve kahve çeşitleri, temizlik havluları uygun fiyatlarla zincir marketlerde bugünden itibaren satışa sunulacak. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 14-20 Ocak aktüel kataloğu ve fiyat listesi