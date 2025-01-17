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Haberler Yaşam BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 17-20 Ocak: Tavuk,kağıt havlu, sucuk, deterjan,sabun...
Giriş Tarihi: 17.01.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 11:03

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 17-20 Ocak: Tavuk,kağıt havlu, sucuk, deterjan,sabun...

Tarım Kredi Kooperatif Market 17-20 Ocak indirim kampanyalarıyla raflar doluyor. Yeni haftada geçerli olacak indirim kampanyasıyla müşterilerine geniş bir ürün yelpazesinde cazip fiyatlar sunuluyor. Bu haftaki indirim kataloğunda temel gıda ürünlerinden deterjanlara, havlu kağıtlardan kasap reyonundaki ürünlere kadar pek çok kategoride fırsatlar yer alıyor. Bu hafa özellikle sucuk, balık ve tavuk gibi et ürünleri ve temizlik malzemeleri dikkatlerden kaçmadı.İşte Tarım Kredi Kooperatif Market'in 17-20 Ocak aktüel kataloğu ve indirimli ürünlerin fiyat listesi!

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 17-20 Ocak: Tavuk,kağıt havlu, sucuk, deterjan,sabun...

Tarım Kredi aktüel ürünler 17-20 Ocak indirim kataloğu yayınlandı. Bu hafta marketlerde sepetleri dolduracak indirimler için alışveriş severler fiyat listesini araştırıyor. Birçok farklı üründe geçerli olacak kampanyalar fiyat listesiyle raflara yerleştirildi. İşte 17-20 Ocak aktüel katalog

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 17-20 Ocak: Tavuk,kağıt havlu, sucuk, deterjan,sabun...

TARIM KREDİ AKTÜEL 17-20 OCAK İNDİRİMLERİ

Kelle Paça Çorbası 750 gr 159,90 TL

Dana Kış Sucuğu kg 569,90

Süzme Çiçek Bal Kavanoz 850 gr 179 TL,

Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir Koyun-İnek/Keçi-İnek Karışımı 600 gr 154,90 TL

Anadolu Osmancık Pirinç 1 kg 49,90 TL,

Anadolu Kuru Fasulye 1 kg ise 59,50 TL

Bezelye Konservesi 670 gr 29,90 TL

Kaşar Peynir 1000 gr 239 TL

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BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 17-20 Ocak: Tavuk,kağıt havlu, sucuk, deterjan,sabun...

TARIM KREDİ AKTÜEL 17-20 OCAK İNDİRİMLERİ

Çay (1 KG) - 198,50 TL

Toz Şeker (5 KG) - 169,00 TL

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 17-20 Ocak: Tavuk,kağıt havlu, sucuk, deterjan,sabun...

TARIM KREDİ AKTÜEL 17-20 OCAK İNDİRİMLERİ

Tabaklı tavuk çeşitleri 94,90 TLv

BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 17-20 Ocak: Tavuk,kağıt havlu, sucuk, deterjan,sabun...

TARIM KREDİ AKTÜEL 17-20 OCAK İNDİRİMLERİ

Çay (1 KG) - 198,50 TL

Toz Şekere (5 KG) - 169,00 TL

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