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BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 17-20 Ocak: Tavuk,kağıt havlu, sucuk, deterjan,sabun...
Giriş Tarihi: 17.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
11:03
BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 17-20 Ocak: Tavuk,kağıt havlu, sucuk, deterjan,sabun...
Tarım Kredi Kooperatif Market 17-20 Ocak indirim kampanyalarıyla raflar doluyor. Yeni haftada geçerli olacak indirim kampanyasıyla müşterilerine geniş bir ürün yelpazesinde cazip fiyatlar sunuluyor. Bu haftaki indirim kataloğunda temel gıda ürünlerinden deterjanlara, havlu kağıtlardan kasap reyonundaki ürünlere kadar pek çok kategoride fırsatlar yer alıyor. Bu hafa özellikle sucuk, balık ve tavuk gibi et ürünleri ve temizlik malzemeleri dikkatlerden kaçmadı.İşte Tarım Kredi Kooperatif Market'in 17-20 Ocak aktüel kataloğu ve indirimli ürünlerin fiyat listesi!