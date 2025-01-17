BÜYÜK FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 17-20 Ocak: Tavuk,kağıt havlu, sucuk, deterjan,sabun...

Tarım Kredi aktüel ürünler 17-20 Ocak indirim kataloğu yayınlandı. Bu hafta marketlerde sepetleri dolduracak indirimler için alışveriş severler fiyat listesini araştırıyor. Birçok farklı üründe geçerli olacak kampanyalar fiyat listesiyle raflara yerleştirildi. İşte 17-20 Ocak aktüel katalog