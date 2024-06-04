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BÜYÜK İNDİRİM! A101 AKTÜEL KATALOG 6 Haziran Perşembe | Kurban Bayramı'na özel fırsatlar... İşte A101’in FIRSATLARI
Giriş Tarihi: 04.06.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
18:35
BÜYÜK İNDİRİM! A101 AKTÜEL KATALOG 6 Haziran Perşembe | Kurban Bayramı'na özel fırsatlar... İşte A101’in FIRSATLARI
A101 aktüel kataloğu yayınlandı. 6 Haziran Perşembe günü A101 zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler raflarda yerini alıyor. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünü tiny house, güneş kremleri, kano ve Kurban Bayramı için bıçak setleri oldu. Bu hafta alışveriş tutkunları için ankastre setlerinden, beyaz eşyalara, ev tekstili ürünlerine, mobilya ve koltuk takımlarına, küçük ev aletlerinden ütü, çay makinesi, kahve makinesi gibi birçok seçenekten, çeşit çeşit mutfak araç gereçlerine ve oyuncuklara birçok ürün yer alırken elektronik tutkunları için kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. Kurban Bayramı fırsatları zincir marketlerde. İşte, 6 Haziran 2024 Perşembe fırsatları ile A101 aktüel ürün katalog ve fiyat listesi