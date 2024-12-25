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Haberler Yaşam BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 25-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…
Giriş Tarihi: 25.12.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:00

BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 25-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…

ŞOK aktüel yeni yıla yeni fırsatlarla giriyor. Bu haftanın 25-31 Aralık kataloğu yayınlandı. Katalogda çeşit çeşit ürün indirime girdi. Yılbaşına özel aksesuarlar, mutfak araç gereçleri, temel gıda, kozmetik ve elektronik ürünler reyonlarda alışveriş severlerin beğenesine sunulacak. Fiyatlardaki düşüş dikkatlerden kaçmazken kozmetik ürünleri ve yılbaşı temalı ürünler en çok göze çarpanlardan oldu. İşte 25-31 Aralık ŞOK aktüel indirimleri

BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 25-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…

ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta binlerce üründe indirimli fiyatlar ve kaçırılmayacak fırsatlar sepetleri dolduruyor. Birçok farklı kategoride ürün yeni yıla özel kampanyalarla alışveriş severlerin beğenesine sunuluyor. Temel gıdadan, deterjana, deterjandan ev tekstiline, ev tekstlinden kozmetiğe ŞOK aktüel 25-31 Aralık indirimleri

BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 25-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…

ŞOK AKTÜEL 25-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Seramik Ev 219 TL

Ağaç Led Mum 229 TL

Cam Şişe Işık Zinciri 129 TL

Metal Top Işık Zinciri 149 TL

Kedi / Köpek Figürlü Ay Gece Lambası 249 TL

Gaz Lambası 299 TL

Işıklı Metal Kardan Adam 349 TL

Metal Dekoratif Mum Feneri 99,95 TL

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BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 25-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…

ŞOK AKTÜEL 25-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Dikdörtgen Tepsi 3850 cc 249 TL

Borcam Kare Tepsi 1950 cc 149 TL

Çay Bardağı 6'lı 170 cc 99,95 TL

Bardak 3'lü 365 cc 99,95 TL

Fırın Tepsisi 3200 cc 249 TL

BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 25-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…

ŞOK AKTÜEL 25-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Lip Gloss 37,90 TL

Lipgloss 69,90 TL

Mascara 89,90 TL

Şampuan Çeşitleri 330 ml 99,75 TL

BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 25-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…

ŞOK AKTÜEL 25-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Akıllı Saat 999 TL

Kulak İçi Kulaklık 1.299 TL

Akıllı Çocuk Saati 1.799 TL

Filtre Kahve Makinesi 2.499 TL

Bluetooth Hoparlör 2.499 TL

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