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BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 25-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…
Giriş Tarihi: 25.12.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
15:00
BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 25-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi,parfümler…
ŞOK aktüel yeni yıla yeni fırsatlarla giriyor. Bu haftanın 25-31 Aralık kataloğu yayınlandı. Katalogda çeşit çeşit ürün indirime girdi. Yılbaşına özel aksesuarlar, mutfak araç gereçleri, temel gıda, kozmetik ve elektronik ürünler reyonlarda alışveriş severlerin beğenesine sunulacak. Fiyatlardaki düşüş dikkatlerden kaçmazken kozmetik ürünleri ve yılbaşı temalı ürünler en çok göze çarpanlardan oldu. İşte 25-31 Aralık ŞOK aktüel indirimleri