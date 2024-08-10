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Giriş Tarihi: 10.08.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 15:48

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 AĞUSTOS BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli fırsatlar

BİM aktüel katalog yayımlandı. Her Salı ve Cuma günü alışveriş severlerle buluşan zincir marketler bu hafta birbirinden indirimli ürünler yer alıyor. BİM aktüel 13-16 Ağustos aktüel katalog yayında. İndirimleri kaçırmak istemeyenler alışveriş fırsatlarını değerlendiriyor. BİM güncel alışveriş kataloğunda bu haftanın yıldızı çekme karavan ve tiny house oldu. Ayrıca bu hafta gıda ürünlerinden, küçük ev aletlerine, mutfak araç gereçlerine zincir marketlerde müşterilerle buluşuyor. İşte, 13-16 Ağustos 2024 Salı-Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 AĞUSTOS BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli fırsatlar

BİM aktüel fırsatları bu hafta raflarda yerini alıyor. 13-16 Ağustos tarihleri arasında birbirinden farklı kategorilerde çeşitli ürünler indirim severleri karşılayacak. İşte, BİM aktüel 13-16 Ağustos kataloğu

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 AĞUSTOS BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli fırsatlar

- Eros Sütyen: 199 Türk Lirası.

- Eros Erkek Atlet: 99 Türk Lirası.

- Eros 3'lü Kadın Slip: 119 Türk Lirası.

- Eros 2'li Erkek Boxer: 179 Türk Lirası.

- Yapışkanlı Silikon Sütyen: 149 Türk Lirası.

- Naturalove İçi Boncuklu Makyaj Fırça Seti: 199 Türk Lirası.

- Boncuklu Zincir Kolye: 47,50 Türk Lirası.

- Mara Jel Glitter: 45 Türk Lirası.

- Angie Lip Balm (15 ml): 35 Türk Lirası.

- Golden Rose Maskara: 99 Türk Lirası.

- Mara Duş Jeli (350 ml): 45 Türk Lirası.

- Angie Vücut Spreyi (150 ml): 47,50 Türk Lirası.

- Naturalove Valiz Etiketi: 45 Türk Lirası.

- Deniz Yıldızı Küpe: 35 Türk Lirası.

- Deniz Yıldızı Bileklik: 36 Türk Lirası.

- Deniz Yıldızı Kolye: 52,50 Türk Lirası.

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BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 AĞUSTOS BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli fırsatlar

Naturalove Renkli Çantalı Lastik Toka: 65 Türk Lirası.

- Naturalove Çiçek Mini Tarak: 45 Türk Lirası.

- Sek Tereyağı (400 gr): 129 Türk Lirası.

- İçim %3 Yağlı Yoğurt (3 Kg): 109 Türk Lirası.

- Danet Anadolu Dana Köfte (500 gr): 199 Türk Lirası.

- Polonez Dana Fermente Sucuk (500 gr): 189 Türk Lirası.

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 AĞUSTOS BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli fırsatlar

4 METRE ÇEKME KARAVAN 279.000 Türk Lirası

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 AĞUSTOS BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli fırsatlar

No Frost Buzdalabı 19.975 TL

8 KG Çamaşır Makinesi 9.750 TL

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