BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 AĞUSTOS BİM markette bu haftaya özel yeni indirimli fırsatlar

- Eros Sütyen: 199 Türk Lirası.
- Eros Erkek Atlet: 99 Türk Lirası.
- Eros 3'lü Kadın Slip: 119 Türk Lirası.
- Eros 2'li Erkek Boxer: 179 Türk Lirası.
- Yapışkanlı Silikon Sütyen: 149 Türk Lirası.
- Naturalove İçi Boncuklu Makyaj Fırça Seti: 199 Türk Lirası.
- Boncuklu Zincir Kolye: 47,50 Türk Lirası.
- Mara Jel Glitter: 45 Türk Lirası.
- Angie Lip Balm (15 ml): 35 Türk Lirası.
- Golden Rose Maskara: 99 Türk Lirası.
- Mara Duş Jeli (350 ml): 45 Türk Lirası.
- Angie Vücut Spreyi (150 ml): 47,50 Türk Lirası.
- Naturalove Valiz Etiketi: 45 Türk Lirası.
- Deniz Yıldızı Küpe: 35 Türk Lirası.
- Deniz Yıldızı Bileklik: 36 Türk Lirası.
- Deniz Yıldızı Kolye: 52,50 Türk Lirası.