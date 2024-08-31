Giriş Tarihi: 31.08.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
22:27
BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 3-6 EYLÜL BİM markette bu haftaya özel LED yüz maskesi, tırnak bakım seti, saç maşası...
BİM aktüel 3-6 Eylül kataloğu yayında. Her hafta salı ve cuma günleri satışa sunulan ürünlerde bu hafta yine büyük indirimler alışveriş sevenleri bekliyor. Birbirinden farklı kategorideki ürünler zincir markette yerini alacak. Bu haftanın yıldızı çekme karavan oldu. Ayrıca iç giyim ürünlerinden, scootera, led yüz maskesinden, bakım ürünlerine, çeyiz seçeneklerinden, tırnak bakım setlerine birçok ürün bu katalogla satışa sunuluyor. İşte BİM aktüel ürünleri 3-6 Eylül kataloğu ve indirimli fiyatlar listesi