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Giriş Tarihi: 31.08.2024 22:22 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 22:27

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 3-6 EYLÜL BİM markette bu haftaya özel LED yüz maskesi, tırnak bakım seti, saç maşası...

BİM aktüel 3-6 Eylül kataloğu yayında. Her hafta salı ve cuma günleri satışa sunulan ürünlerde bu hafta yine büyük indirimler alışveriş sevenleri bekliyor. Birbirinden farklı kategorideki ürünler zincir markette yerini alacak. Bu haftanın yıldızı çekme karavan oldu. Ayrıca iç giyim ürünlerinden, scootera, led yüz maskesinden, bakım ürünlerine, çeyiz seçeneklerinden, tırnak bakım setlerine birçok ürün bu katalogla satışa sunuluyor. İşte BİM aktüel ürünleri 3-6 Eylül kataloğu ve indirimli fiyatlar listesi

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 3-6 EYLÜL BİM markette bu haftaya özel LED yüz maskesi, tırnak bakım seti, saç maşası...

BİM aktüel fırsatları bu hafta mağazalarda yerini alıyor. Binlerce indirimli ürün için alışveriş severler mağazalara koşuyor. Birbirinden farklı kategoride fırsatlar raflarda kendine yer bulurken bu indirimlerin içinde çekme karavan, led yüz maskesi, küçük ev aletleri ve saç şekillendiriciler dikkat çekiyor. İşte 3-6 Eylül BİM aktüel katalogu

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 3-6 EYLÜL BİM markette bu haftaya özel LED yüz maskesi, tırnak bakım seti, saç maşası...

3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL

  • Trambolin 2.975 TL

  • Corby Elektrikli Çocuk Scooter 5.975 TL

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BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 3-6 EYLÜL BİM markette bu haftaya özel LED yüz maskesi, tırnak bakım seti, saç maşası...

Led Yüz Maskesi 1.975 TL

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 3-6 EYLÜL BİM markette bu haftaya özel LED yüz maskesi, tırnak bakım seti, saç maşası...

  • Chef's Sahan 179 TL

  • Chef's Krep Tava 169 TL

  • Chef's Karnıyarık Tenceresi 349 TL

  • Amboss Kek Kalıbı 349 TL

  • Benante Seramik Çerezlik Seti 249 TL

  • Tava Koruma Aparatı 19,50 TL

  • Glass in love Kapaklı Desenli Cam Kupa 99 TL

  • Mutfak Bıçak Seti 5'li 319 TL

  • Cam Pipet Seti 7'li 39,50 TL

  • LAV Diamond Kısa Meşrubat Bardağı 69 TL

  • LAV Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 55 TL

  • Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 6'lı 119 TL

  • Cam Gravürlü Kase 19,50 TL

  • Cam Saklama Kabı 14,50 TL

  • Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 39,50 TL

  • Vakumlu Erzak Kabı 400 ml 19,50 TL

  • Vakumlu Erzak Kabı 1,2 Litre 29,50 TL

  • Vakumlu Erzak Kabı 2 Litre 39,50 TL

  • Vip Ahmet Yeşillik Saklama Kabı 1700 ml 89 TL

BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 3-6 EYLÜL BİM markette bu haftaya özel LED yüz maskesi, tırnak bakım seti, saç maşası...

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 9.975 TL

  • Dijitsu 43' FHD Android Tv 6.475 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.175 TL

  • Polosmart Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 995 TL

  • Polosmart Wag Maşası 495 TL

  • Forever Saç Masaj Tarağı 39 TL

  • Polosmart Ayak Bakım Seti 249 TL

  • Polosmart Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

  • Polosmart Led Işıklı Elektronik Tırnak Bakım Seti 189 TL

  • Polosmart Elektonik Tırnak Kurutucu 129 TL

  • Range Erkek Vücut Bakım Seti 599 TL

  • Polosmart Led Işıklı Cımbız 79 TL

  • Polosmart Lady Shaver 379 TL

  • Polosmart Elektronik Kaş Düzeltme Cihazı 149 TL

  • Polosmart Burun ve Kulak Kılı Alma Favori Düzeltme Makinesi 109 TL

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