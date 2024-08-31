BÜYÜK İNDİRİM! BİM AKTÜEL KATALOG 3-6 EYLÜL BİM markette bu haftaya özel LED yüz maskesi, tırnak bakım seti, saç maşası...

BİM aktüel fırsatları bu hafta mağazalarda yerini alıyor. Binlerce indirimli ürün için alışveriş severler mağazalara koşuyor. Birbirinden farklı kategoride fırsatlar raflarda kendine yer bulurken bu indirimlerin içinde çekme karavan, led yüz maskesi, küçük ev aletleri ve saç şekillendiriciler dikkat çekiyor. İşte 3-6 Eylül BİM aktüel katalogu