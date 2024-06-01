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Haberler Yaşam BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 Haziran: “elektrikli bisiklet, aksiyon kamerası,döküm tencere fırsatları”
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 11:19

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 Haziran: “elektrikli bisiklet, aksiyon kamerası,döküm tencere fırsatları”

BİM aktüel katalog yayında. 4-7 Haziran Mayıs tarihlerinde Salı ve Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı "elektrikli bisiklet, döküm tencere setleri, aksiyon kamerası, araba aksesuarları" oldu. Özellikle evlenecek olanlar, çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar için büyük indirimler katalogda. Bu haftanın kataloğunda televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Tencere, tava, saklama kapları gibi mutfak ürünleri mağazalarda. İşte, 4-7 Haziran 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 Haziran: “elektrikli bisiklet, aksiyon kamerası,döküm tencere fırsatları”

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 4-7 Haziran 2024 Salı ve Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 Haziran: “elektrikli bisiklet, aksiyon kamerası,döküm tencere fırsatları”

BİM AKTÜEL 4 HAZİRAN KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr – 185 TL

Kerem Labne 3×180 gr – 74,50 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg – 147,50 TL

Kakaolu Nesquik 6×180 ml – 65 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Beynir 1 Kg – 99 TL

Dana Füme Karabiberli 50 gr – 31,50 TL

Zeytinyağlı Kekikli Hindi Füme 150 gr – 43 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 Haziran: “elektrikli bisiklet, aksiyon kamerası,döküm tencere fırsatları”

Nivea 175 ml Jel Güneş Koruyucu Krem – 345 TL

Nivea 150 ml Çocuk Güneş Kremi – 345 TL

Nivea Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml – 295 TL

Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu – 95 TL

Garnier Bronzlaştırıcı Yağ – 299 TL

Garnier Güneş Koruyucu Sprey – 375 TL

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 Haziran: “elektrikli bisiklet, aksiyon kamerası,döküm tencere fırsatları”

Garnier Çocuk Güneş Koruyucu Sprey – 375 TL

Sebamed Güneş Kremi – 299 TL

Dermokil Güneş Kremi – 145 TL

Dermokil Çocuk Sprey Güneş Koruyucu – 195 TL

Dermokil Güneş Koruyucu Sprey – 199 TL

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 Haziran: “elektrikli bisiklet, aksiyon kamerası,döküm tencere fırsatları”

BİM AKTÜEL 7 HAZİRAN KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL

Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 TL

Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL

Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL

Bluetooth Silindir Speaker 389 TL

Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 TL

Portatif Uyku Tulumu 499 TL

Katlanabilir Sırt Çantası 89 TL

Motosiklet Intercom Sistemi 1.499 TL

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