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BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 Haziran: “elektrikli bisiklet, aksiyon kamerası,döküm tencere fırsatları”
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
11:19
BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 4-7 Haziran: “elektrikli bisiklet, aksiyon kamerası,döküm tencere fırsatları”
BİM aktüel katalog yayında. 4-7 Haziran Mayıs tarihlerinde Salı ve Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı "elektrikli bisiklet, döküm tencere setleri, aksiyon kamerası, araba aksesuarları" oldu. Özellikle evlenecek olanlar, çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar için büyük indirimler katalogda. Bu haftanın kataloğunda televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Tencere, tava, saklama kapları gibi mutfak ürünleri mağazalarda. İşte, 4-7 Haziran 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi