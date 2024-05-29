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BÜYÜK İNDİRİM! BİM KATÜEL KATALOG 31 Mayıs 2024 Cuma: "Elektrikli bisiklet, ünlü saç maşası satışa çıkıyor..." indirimler mağazada!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
09:20
BÜYÜK İNDİRİM! BİM KATÜEL KATALOG 31 Mayıs 2024 Cuma: "Elektrikli bisiklet, ünlü saç maşası satışa çıkıyor..." indirimler mağazada!
BİM aktüel katalog yayında. 21- 24 Mayıs tarihlerinde Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı "elektrikli bisiklet, küçük ev aletleri ve ünlü saç maşası" oldu. Özellikle evlenecek olanlar, çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar için büyük indirimler katalogda. Bu haftanın kataloğunda birçok beyaz eşya arasında indirimli fiyatlarla buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ürünler indirimli bir şekilde mağazalarda. İşte, 31 Mayıs 2024 Salı ve Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi