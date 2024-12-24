BÜYÜK İNDİRİM BUGÜN BAŞLIYOR! BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu: pasta süsleri, fincan setleri, közmatik ve ısıtıcılar…

BİM aktüel kataloğu 24-27 Aralık indirimleri bu hafta marketlerde satışa çıkıyor. Yeni katalogda birçok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Dekarasyon, giyim, oyuncak, temel gıda ve deterjanlarda bu haftanın fiyatları alışveriş tutkunlarının sepetlerini dolduruyor. İşte BİM aktüel 24-27 Aralık indirimleri ve fiyat listesi