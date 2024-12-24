Haberler
Yaşam
BÜYÜK İNDİRİM BUGÜN BAŞLIYOR! BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu: pasta süsleri, fincan setleri, közmatik ve ısıtıcılar…
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
12:50
BÜYÜK İNDİRİM BUGÜN BAŞLIYOR! BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu: pasta süsleri, fincan setleri, közmatik ve ısıtıcılar…
BİM AKTÜEL 24-27 Aralık kataloğuyla yayınlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri olmak üzere binlerce farklı kategoriden ürün alışveriş tutkunlarıyla buluşmak üzere reyonlara yerleştiriliyor. Yeni katalogda yılbaşı temalı ürünleri kozmetik, çay setleri, bavul çeşitleri ve çocuklar için pelüş kulaklıklar ve oyuncuklar dikkatleri çekiyor. Yılbaşına özel sofra kuracaklar için şık sunumluklar satışa çıkıyor. Yeni kataloğun fiyatlarındaki ucuzluk dikkatleri çekiyor. Özellikle yeni haftada deterjanlar ve temel gıda da kaçırılmayacaklar indirimler listelendi. İşte BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu ve fiyat listesi