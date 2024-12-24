Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BÜYÜK İNDİRİM BUGÜN BAŞLIYOR! BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu: pasta süsleri, fincan setleri, közmatik ve ısıtıcılar…
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:50

BÜYÜK İNDİRİM BUGÜN BAŞLIYOR! BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu: pasta süsleri, fincan setleri, közmatik ve ısıtıcılar…

BİM AKTÜEL 24-27 Aralık kataloğuyla yayınlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri olmak üzere binlerce farklı kategoriden ürün alışveriş tutkunlarıyla buluşmak üzere reyonlara yerleştiriliyor. Yeni katalogda yılbaşı temalı ürünleri kozmetik, çay setleri, bavul çeşitleri ve çocuklar için pelüş kulaklıklar ve oyuncuklar dikkatleri çekiyor. Yılbaşına özel sofra kuracaklar için şık sunumluklar satışa çıkıyor. Yeni kataloğun fiyatlarındaki ucuzluk dikkatleri çekiyor. Özellikle yeni haftada deterjanlar ve temel gıda da kaçırılmayacaklar indirimler listelendi. İşte BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu ve fiyat listesi

BÜYÜK İNDİRİM BUGÜN BAŞLIYOR! BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu: pasta süsleri, fincan setleri, közmatik ve ısıtıcılar…

BİM aktüel kataloğu 24-27 Aralık indirimleri bu hafta marketlerde satışa çıkıyor. Yeni katalogda birçok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Dekarasyon, giyim, oyuncak, temel gıda ve deterjanlarda bu haftanın fiyatları alışveriş tutkunlarının sepetlerini dolduruyor. İşte BİM aktüel 24-27 Aralık indirimleri ve fiyat listesi

BÜYÜK İNDİRİM BUGÜN BAŞLIYOR! BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu: pasta süsleri, fincan setleri, közmatik ve ısıtıcılar…

BİM AKTÜEL 24 ARALIK İNDİRİMLERİ

Çikolata kabı: 32,50 TL

Kadayıf: 27,50 TL

Antep fıstığı kreması: 165 TL

Antep fıstığı 500g: 245 TL

Bitter çikolata: 89 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BÜYÜK İNDİRİM BUGÜN BAŞLIYOR! BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu: pasta süsleri, fincan setleri, közmatik ve ısıtıcılar…

İsviçre çikolatası: 41,50 TL

Protein tozu: 699 TL

Kolajen Protein Ocean: 399 TL

Türk kahvesi seti (3'lü): 114,50 TL

Stick Çikolata çeşitleri: 129 TL

BÜYÜK İNDİRİM BUGÜN BAŞLIYOR! BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu: pasta süsleri, fincan setleri, közmatik ve ısıtıcılar…

BİM AKTÜEL 27 ARALIK KATALOĞU

Cam Kupa 42,50 TL

Emaye Közmatik 99 TL

Emaye Tepsi 109 TL

Kahvaltı / Tereyağı Bıçağı 6'lı 109 TL

Süzgeçli Maşa 65 TL

Mutfak Gereçleri 52,50 TL

BÜYÜK İNDİRİM BUGÜN BAŞLIYOR! BİM aktüel 24-27 Aralık kataloğu: pasta süsleri, fincan setleri, közmatik ve ısıtıcılar…

Mini Buzdolabı 4.975 TL

Tv 17.490 TL

Portatif Vestiyer 1.299 TL

Oda Nemlendirici 159 TL

Gaz Lambası 249 TL

Dikey Isıtıcı 1.590 TL

SON DAKİKA