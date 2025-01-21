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BÜYÜK İNDİRİM YARIN! 22-28 Ocak ŞOK aktüel indirimleri... Bu haftaya özel el blenderı, espresso makinesi, balık tavası...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
07:59
BÜYÜK İNDİRİM YARIN! 22-28 Ocak ŞOK aktüel indirimleri... Bu haftaya özel el blenderı, espresso makinesi, balık tavası...
ŞOK aktüel, 22-28 Ocak kampanyaları yayınlandı. Çarşamba gününden başlayan özel indirimler ürün kataloğunu açıkladı. Bu hafta, alışveriş severlerin yakından takip ettiği birçok ürün indirimli fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca, marketlerde klima, el blenderı, ankastre seti,espresso makinesi, balık tavası gibi pek çok ürün yer alacak. Gıda, temizlik malzemeleri, teknolojik ürünler ve tekstil gibi çeşitli kategorilerdeki indirimli ürünler belli oldu. İşte 22-28 Ocak ŞOK aktüel kataloğu ve indirimli fiyat listesi...