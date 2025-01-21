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Haberler Yaşam BÜYÜK İNDİRİM YARIN! 22-28 Ocak ŞOK aktüel indirimleri... Bu haftaya özel el blenderı, espresso makinesi, balık tavası...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 07:59

BÜYÜK İNDİRİM YARIN! 22-28 Ocak ŞOK aktüel indirimleri... Bu haftaya özel el blenderı, espresso makinesi, balık tavası...

ŞOK aktüel, 22-28 Ocak kampanyaları yayınlandı. Çarşamba gününden başlayan özel indirimler ürün kataloğunu açıkladı. Bu hafta, alışveriş severlerin yakından takip ettiği birçok ürün indirimli fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca, marketlerde klima, el blenderı, ankastre seti,espresso makinesi, balık tavası gibi pek çok ürün yer alacak. Gıda, temizlik malzemeleri, teknolojik ürünler ve tekstil gibi çeşitli kategorilerdeki indirimli ürünler belli oldu. İşte 22-28 Ocak ŞOK aktüel kataloğu ve indirimli fiyat listesi...

BÜYÜK İNDİRİM YARIN! 22-28 Ocak ŞOK aktüel indirimleri... Bu haftaya özel el blenderı, espresso makinesi, balık tavası...

Yeni haftada, ŞOK market, 22-28 Ocak tarihleri arasında binlerce fırsatı müşterilerine sunuyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında temel gıda kategorisinde birçok ürün öne çıkarken, temizlik ürünleri raflarında ise yumuşatıcılar ve bulaşık deterjanları dikkat çekiyor. Ayrıca, elektronik ürünlerde de fırsat ürünleri arasında. İşte, 22-28 Ocak tarihleri arasında ŞOK aktüel ürünler ve indirimli fiyatlar!

BÜYÜK İNDİRİM YARIN! 22-28 Ocak ŞOK aktüel indirimleri... Bu haftaya özel el blenderı, espresso makinesi, balık tavası...

ŞOK 22-28 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 119 TL
Labne - 59,95 TL
Tam Yağlı İnek Peyniri - 84,80 TL
Biberli Yeşil Zeytin (181-200) - 69,90 TL
Çokokrem Kase - 59,90 TL
Pizza King 4'lü - 164 TL
Sardalya Fileto - 99 TL
Salatalık Turşusu 3 KG - 79 TL
Rize Çayı - 99 TL

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BÜYÜK İNDİRİM YARIN! 22-28 Ocak ŞOK aktüel indirimleri... Bu haftaya özel el blenderı, espresso makinesi, balık tavası...

ŞOK 22-28 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Şampuan Çeşitleri (550 ml) - 79 TL
Parfüm Seti - 199 TL
Bebek Bezi (2'li Paket) - 259 TL
Yumuşatıcı Deterjanı (3 Litre) - 93,50 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı - 110 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı - 139 TL
Bulaşık Makinesi Kapsülü (50'li) - 295 TL
3 Katlı Kağıt Havlu (12'li) - 109 TL

BÜYÜK İNDİRİM YARIN! 22-28 Ocak ŞOK aktüel indirimleri... Bu haftaya özel el blenderı, espresso makinesi, balık tavası...

ŞOK 22-28 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Kadın Pijama Takımı - 399 TL
Kadın Kadife Tek Alt - 199 TL
Erkek Pijama Takımı - 399 TL
Kadın Kalpli Terlik - 159 TL
Peluş Çorap - 49,95 TL
Simli Çorap - 39,95 TL
Peluş Kulaklık - 129 TL
Kapaklı Süet Organizer - 199 TL

BÜYÜK İNDİRİM YARIN! 22-28 Ocak ŞOK aktüel indirimleri... Bu haftaya özel el blenderı, espresso makinesi, balık tavası...

ŞOK 22-28 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU

Cam Ankastre Set (Davlumbaz, Ocak, Fırın) - 6.499 TL
El Blender Seti - 1.799 TL
Mikser Seti (SMX 2768) - 1.199 TL
Tava Seti (3'lü) - 349 TL
Döküm Kek Kalıbı - 349 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Cam Tencere - 99,95 TL
Derin Tencere - 449 TL
Tava Ezme - 199 TL

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