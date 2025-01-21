BÜYÜK İNDİRİM YARIN! 22-28 Ocak ŞOK aktüel indirimleri... Bu haftaya özel el blenderı, espresso makinesi, balık tavası...

Yeni haftada, ŞOK market, 22-28 Ocak tarihleri arasında binlerce fırsatı müşterilerine sunuyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında temel gıda kategorisinde birçok ürün öne çıkarken, temizlik ürünleri raflarında ise yumuşatıcılar ve bulaşık deterjanları dikkat çekiyor. Ayrıca, elektronik ürünlerde de fırsat ürünleri arasında. İşte, 22-28 Ocak tarihleri arasında ŞOK aktüel ürünler ve indirimli fiyatlar!