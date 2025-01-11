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Haberler Yaşam BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM aktüel 14-17 Ocak indirimleri: hamur makinesi, buhar kazanlı ütü, çocuk açılır koltuk, bebek bezleri...
Giriş Tarihi: 11.01.2025 19:08 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 19:08

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM aktüel 14-17 Ocak indirimleri: hamur makinesi, buhar kazanlı ütü, çocuk açılır koltuk, bebek bezleri...

BİM aktüel 14-17 Ocak Salı-Cuma indirim kataloğu ve fiyat listesiyle yayınlandı. Binlerce farklı kategoriden üründeki indirimler dikkatleri çekiyor. Temel gıdanın yanında hijyen ürünleri, elektronik aletler, beyaz eşyalar,kozmetik ürünleri oyuncaklar ve mutfak araç gereçleri bu katalogda indirimli fiyatlarla yer alıyor. Yeni hafta kampanyalarında en dikkat çeken ürünlerin başında: Hamur Karma Makinesi, Buhar Kazanlı Ütü, Çocuk Açılır Koltuk, bebek bezleri ve klima geliyor. İşte indirimli fiyatlarıyla BİM aktürl 14-17 Ocak ürünleri ve fiyat listesi

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM aktüel 14-17 Ocak indirimleri: hamur makinesi, buhar kazanlı ütü, çocuk açılır koltuk, bebek bezleri...

BİM 14-17 Ocak aktüel katalogları yayımlandı. Salı ve Cuma günü indirimlerinde birçok üründe düşen fiyatlar katalogda yer aldı. Bebek ürünlerinden bezler, mama sandalyesi bu haftanın en çok ilgi görenleri arasında yer5 alıyor. Ayrıca küçük ev aletleri ve ankastre setleri fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte 14-17 Ocak BİM aktüel ürünleri

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM aktüel 14-17 Ocak indirimleri: hamur makinesi, buhar kazanlı ütü, çocuk açılır koltuk, bebek bezleri...

14 OCAK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Şampuan 700 ml 39 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 129 TL

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 129 TL

Bebek Bezi Aylık Paket 295 TL

Islak Havlu 59,50 TL

Şarjlı Diş Fırçası 750 TL

Diş Macunu 50 ml 35 TL

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BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM aktüel 14-17 Ocak indirimleri: hamur makinesi, buhar kazanlı ütü, çocuk açılır koltuk, bebek bezleri...

14 OCAK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

Tam Yağlı Yoğurt 3000 g 107 TL

Süzme Yoğurt 400 g 42,50 TL

Lor Peyniri 1000 g 47,50 TL

Tereyağı 1000 g 295 TL

Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL

Labne 3x180 g 87,50 TL

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM aktüel 14-17 Ocak indirimleri: hamur makinesi, buhar kazanlı ütü, çocuk açılır koltuk, bebek bezleri...

15 OCAK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

TAŞINABİLİR GÜÇ İSTASYONU 19.975 TL

TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ 11.750 TL

HAVA TEMİZLEYİCİ 5.990 TL

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM aktüel 14-17 Ocak indirimleri: hamur makinesi, buhar kazanlı ütü, çocuk açılır koltuk, bebek bezleri...

15 OCAK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

SİYAH CAM OCAK 6.990 TL

DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI 5.990 TL

SANDIK TİPİ 99 L DERİN DONDURUCU 8.050 TL

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