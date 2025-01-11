BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM aktüel 14-17 Ocak indirimleri: hamur makinesi, buhar kazanlı ütü, çocuk açılır koltuk, bebek bezleri...

BİM 14-17 Ocak aktüel katalogları yayımlandı. Salı ve Cuma günü indirimlerinde birçok üründe düşen fiyatlar katalogda yer aldı. Bebek ürünlerinden bezler, mama sandalyesi bu haftanın en çok ilgi görenleri arasında yer5 alıyor. Ayrıca küçük ev aletleri ve ankastre setleri fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte 14-17 Ocak BİM aktüel ürünleri