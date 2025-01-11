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BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM aktüel 14-17 Ocak indirimleri: hamur makinesi, buhar kazanlı ütü, çocuk açılır koltuk, bebek bezleri...
Giriş Tarihi: 11.01.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
19:08
BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM aktüel 14-17 Ocak indirimleri: hamur makinesi, buhar kazanlı ütü, çocuk açılır koltuk, bebek bezleri...
BİM aktüel 14-17 Ocak Salı-Cuma indirim kataloğu ve fiyat listesiyle yayınlandı. Binlerce farklı kategoriden üründeki indirimler dikkatleri çekiyor. Temel gıdanın yanında hijyen ürünleri, elektronik aletler, beyaz eşyalar,kozmetik ürünleri oyuncaklar ve mutfak araç gereçleri bu katalogda indirimli fiyatlarla yer alıyor. Yeni hafta kampanyalarında en dikkat çeken ürünlerin başında: Hamur Karma Makinesi, Buhar Kazanlı Ütü, Çocuk Açılır Koltuk, bebek bezleri ve klima geliyor. İşte indirimli fiyatlarıyla BİM aktürl 14-17 Ocak ürünleri ve fiyat listesi