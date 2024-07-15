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BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 TEMMUZ SALI-CUMA | “iPhone 12, şişme bot, çeyiz ürünleri” BİM’de raflarda
Giriş Tarihi: 15.07.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
11:48
BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 TEMMUZ SALI-CUMA | “iPhone 12, şişme bot, çeyiz ürünleri” BİM’de raflarda
BİM aktüel katalog yayında. 16-19 Temmuz tarihlerinde Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı "iPhone 12, şişme bot, katlanabilir şezlong" oldu. Özellikle evlenecekler için çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar büyük indirimleri takip ediyor. Bu haftanın kataloğunda televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Tencere, tava, saklama kapları gibi mutfak ürünleri mağazalarda. İşte, 16-19 Temmuz 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi