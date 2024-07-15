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Haberler Yaşam BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 TEMMUZ SALI-CUMA | “iPhone 12, şişme bot, çeyiz ürünleri” BİM’de raflarda
Giriş Tarihi: 15.07.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 11:48

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 TEMMUZ SALI-CUMA | “iPhone 12, şişme bot, çeyiz ürünleri” BİM’de raflarda

BİM aktüel katalog yayında. 16-19 Temmuz tarihlerinde Cuma indirimleri BİM zincir marketlerinde birbirinden ilgi çekici ürünle büyük fırsatlar mağazalarda yer alacak. Kataloğun bu haftaki yıldızı "iPhone 12, şişme bot, katlanabilir şezlong" oldu. Özellikle evlenecekler için çeyiz alışverişi yapanlar ve evini yenileyecek olanlar büyük indirimleri takip ediyor. Bu haftanın kataloğunda televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler yer alıyor. Tencere, tava, saklama kapları gibi mutfak ürünleri mağazalarda. İşte, 16-19 Temmuz 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 TEMMUZ SALI-CUMA | iPhone 12, şişme bot, çeyiz ürünleri BİM’de raflarda

BİM katalog Salı- Cuma indirimleri listelendi. 16-19 Temmuz 2024 Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Elektroniklerden, kozmetiğe, mutfak araç gereçlerine birçok seçenek BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 TEMMUZ SALI-CUMA | iPhone 12, şişme bot, çeyiz ürünleri BİM’de raflarda

Ramiz Köfte Dana Köfte 500 g 219 TL

Danet Dana Evlik Sucuk 400 g 199 TL

Banvit Piliç Schnitzel 1000 g 89,50 TL

Banvit Piliç Döner 700 g 150 TL

Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL

Lezzethane Su Böreği 800 g 99 TL

Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 225 TL

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BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 TEMMUZ SALI-CUMA | iPhone 12, şişme bot, çeyiz ürünleri BİM’de raflarda

Iphone 12 128 GB Cep Telefonu 28.999 TL

Samsung Galaxy S22 5G 8+128 GB Cep Telefonu 19.999 TL

Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.499 TL

Tecno Spark Go 2024 4GB/128 GB Cep Telefonu 5.299 TL

Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 899 TL

Kablolu Kulak İçi Kulaklık Lighting FS82 69 TL

Typ C - Typ C Şarj Ve Data Kablosu 1.2m Psm117 75 TL

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 TEMMUZ SALI-CUMA | iPhone 12, şişme bot, çeyiz ürünleri BİM’de raflarda

SeeHawk Şişme Bot 4.299 TL

Katlanır Şezlong 849 TL

Ayak Pompası 199 TL

Kaplumbağa Deniz Yatağı 999 TL

Yunus Deniz Yatağı 399 TL

Pencereli Deniz Yatağı 269 TL

Donut Deniz Simidi 249 TL

Hacıyatmaz 3+Yaş 159 TL

BÜYÜK İNDİRİMLER! BİM AKTÜEL KATALOG 16-19 TEMMUZ SALI-CUMA | iPhone 12, şişme bot, çeyiz ürünleri BİM’de raflarda

TCL 58 İNÇ 4K ULTRA HD LED GOOGLE TV 18.999 TL

TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 17.999 TL

Alfa Romeo R2 Elektrikli Bisiklet 23.999 TL

Alfa Romeo BN5 Pro E-Bike 16.999 TL

Corby Control Smart Drone 1.499 TL

Katlanır Yatak 1.399 TL

Otomatik Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Çay Makinesi Tea N More 1.099 TL

Fakir Tost Makinesi 1.699 TL

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