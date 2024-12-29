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Haberler Yaşam BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 29-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi, mutfak gereçleri …
Giriş Tarihi: 29.12.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 17:08

BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 29-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi, mutfak gereçleri …

ŞOK aktüel yeni hafta ve yeni yıl fırsatlarıyla reyonlarda yer alıyor. Bu hafta 29-31 Aralık kataloğunda binlerce ürün yer alıyor. Her kategoriden farklı ürünlerin fiyatlarındaki düşüş dikkatlerden kaçmadı. Yılbaşına özel ürünlerde aksesuar, ev tekstili ve pijama takımlarının yanı sıra temel gıda, kozmetik ve elektronik ürünler alış veriş severlere sunulacak. Sepetler indirimli ürünler yer alacak. İşte ŞOK aktüel 29-31 Aralık aktüel indirimler ve fiyat listesi

BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 29-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi, mutfak gereçleri …

ŞOK 29-31 Aralık aktüel indirimlerinde bu hafta binlerce ürün yer alıyor. Farklı kategorideki ürünlerde birçok fırsatlar reyonlarda indirimlerle alışveriş severlerin sepetlerinde olacak. Bu haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında yılbaşı temalı aksesuarlar, elektronikler ve mutfak araç gereçleri yer alıyor. İşte ŞOK aktüel 29-31 Aralık indirimleri ve fiyat listesi...

BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 29-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi, mutfak gereçleri …

ŞOK AKTÜEL 29-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Seramik Ev 219 TL

Ağaç Led Mum 229 TL

Cam Şişe Işık Zinciri 129 TL

Metal Top Işık Zinciri 149 TL

Kedi / Köpek Figürlü Ay Gece Lambası 249 TL

Gaz Lambası 299 TL

Işıklı Metal Kardan Adam 349 TL

Metal Dekoratif Mum Feneri 99,95 TL

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BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 29-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi, mutfak gereçleri …

ŞOK AKTÜEL 29-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Dikdörtgen Tepsi 3850 cc 249 TL

Borcam Kare Tepsi 1950 cc 149 TL

Çay Bardağı 6'lı 170 cc 99,95 TL

Bardak 3'lü 365 cc 99,95 TL

Fırın Tepsisi 3200 cc 249 TL

BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 29-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi, mutfak gereçleri …

ŞOK AKTÜEL 29-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Lip Gloss 37,90 TL

Lipgloss 69,90 TL

Mascara 89,90 TL

Şampuan Çeşitleri 330 ml 99,75 TL

BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 29-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi, mutfak gereçleri …

ŞOK AKTÜEL 29-31 ARALIK İNDİRİMLERİ
Dolap Meşe 5.899 TL

Dolap 2.499 TL

6 Kapaklı Dolap 6.999 TL

Çamaşır Makinesi Dolabı 2.199 TL

Dolap Beyaz 4.799 TL

Karyola Beyaz 4.199 TL

Ranza Beyaz 5.899 TL

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