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BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 29-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi, mutfak gereçleri …
Giriş Tarihi: 29.12.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
17:08
BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 29-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi, mutfak gereçleri …
ŞOK aktüel yeni hafta ve yeni yıl fırsatlarıyla reyonlarda yer alıyor. Bu hafta 29-31 Aralık kataloğunda binlerce ürün yer alıyor. Her kategoriden farklı ürünlerin fiyatlarındaki düşüş dikkatlerden kaçmadı. Yılbaşına özel ürünlerde aksesuar, ev tekstili ve pijama takımlarının yanı sıra temel gıda, kozmetik ve elektronik ürünler alış veriş severlere sunulacak. Sepetler indirimli ürünler yer alacak. İşte ŞOK aktüel 29-31 Aralık aktüel indirimler ve fiyat listesi