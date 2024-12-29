BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI! ŞOK aktüel fırsatları: 29-31 Aralık: dikey süpürge, yılbaşı süsleri, hindi, mutfak gereçleri …

ŞOK 29-31 Aralık aktüel indirimlerinde bu hafta binlerce ürün yer alıyor. Farklı kategorideki ürünlerde birçok fırsatlar reyonlarda indirimlerle alışveriş severlerin sepetlerinde olacak. Bu haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında yılbaşı temalı aksesuarlar, elektronikler ve mutfak araç gereçleri yer alıyor. İşte ŞOK aktüel 29-31 Aralık indirimleri ve fiyat listesi...