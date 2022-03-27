Haberler Yaşam ‘Büyük İstanbul Depremi’ bugün olacak iddiası sosyal medyayı karıştırdı! El Serhendi’nin kehaneti doğru mu? Gerçek ortaya çıktı…

Giriş Tarihi: 27.03.2022 12:52 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 12:52

‘Büyük İstanbul Depremi’ bugün olacak iddiası sosyal medyayı karıştırdı! El Serhendi’nin kehaneti doğru mu? Gerçek ortaya çıktı…

Sosyal medya bu iddiaya konuşuyordu… Gerçek ortaya çıktı! 1500'lü yıllarda yaşadığı iddia edilen El Serhendi isimli bir kâhinin kehanetine göre İstanbul'da bugün büyük bir deprem meydana gelecek. 3.2 milyon kişinin öldüğü iddia edilen kehanet sosyal medyada kısa sürede yayıldı. El Serhendi kehaneti ile ilgili gerçek ise ortaya çıktı.