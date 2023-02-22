Büyük İstanbul depremi için uyarılar gelmeye devam ediyor! "7,5 bekliyoruz" İstanbul depremi ne zaman ve kaç büyüklüğünde olacak?

Türkiye Kahramanmaraş felaketi sonrası kaybettiği canlara ağlıyor! Ülkemizde derin yaralar açan deprem felaketinin ardından uzmanlar her fırsatta Marmara Bölgesi için uyarılar yapıyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan fayın büyük risk oluşturduğu vurgulanırken vatandaşlar "Büyük İstanbul depremi olacak mı, ne zaman olacak, büyüklüğü kaç bekleniyor?" sorularıyla uzman isimlerden gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, de bölgeyle ilgili uyarılarda bulunan isimlerden. Peki, İstanbul depremi olacak mı, ne zaman olacak, büyüklüğü kaç bekleniyor? İşte o açıklama ve detaylar.