Büyük Marmara depremi ne zaman olacak, tarihi belli mi, hangi illeri nereleri etkileyecek? Beklenen Büyük Marmara Depremi için peş peşe açıklamalar!

Gece saatlerinde Düzce'nin Gökyaka ilçesinde meydana gelen 5.9'luk depremin ardından beklenen Büyük Marmara Depremi yeniden gündeme geldi. Yaşanan sarsıntı İstanbul dahil birçok ilimizde hissedilmişti. Bu noktada "Beklenen Marmara depremi ne zaman olacak, tarihi belli mi, hangi illeri nereleri etkileyecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Dün geceki depremin büyük depremlere ön ayak olup olmayacağı konusu merak edilirken bu noktada ise uzman yorumları da peş peşe geldi. Peki, Beklenen Büyük Marmara depremi ne zaman olacak, tarihi belli mi, hangi illeri nereleri etkileyecek? İşte detaylar…