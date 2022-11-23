Büyük Marmara depremi ne zaman olacak, tarihi belli mi, hangi illeri nereleri etkileyecek? Beklenen Büyük Marmara Depremi için peş peşe açıklamalar!

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ MÜ?

5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artçı depremlerin meydana geleceğini belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu en az 1 hafta 10 gün sürebilir. Buna hazır olmak gerekiyor. Hissetmek ve yıkım aynı şey değil. Şimdiye kadar olumsuz bir Haber yok.

Bundan sonra da olmazsa bunu böyle atlatmış olabiliriz. Bu deprem gerçeğinden kurtulmamız anlamını taşımıyor. Bu beklenen İstanbul deprem öncüsü değil. Biz Marmara'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Daha doğuda" ifadelerini kullandı.