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Haberler Yaşam Büyük Marmara depremi ne zaman olacak, tarihi belli mi, hangi illeri nereleri etkileyecek? Beklenen Büyük Marmara Depremi için peş peşe açıklamalar!
Giriş Tarihi: 23.11.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 13:47

Büyük Marmara depremi ne zaman olacak, tarihi belli mi, hangi illeri nereleri etkileyecek? Beklenen Büyük Marmara Depremi için peş peşe açıklamalar!

Gece saatlerinde Düzce'nin Gökyaka ilçesinde meydana gelen 5.9'luk depremin ardından beklenen Büyük Marmara Depremi yeniden gündeme geldi. Yaşanan sarsıntı İstanbul dahil birçok ilimizde hissedilmişti. Bu noktada "Beklenen Marmara depremi ne zaman olacak, tarihi belli mi, hangi illeri nereleri etkileyecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Dün geceki depremin büyük depremlere ön ayak olup olmayacağı konusu merak edilirken bu noktada ise uzman yorumları da peş peşe geldi. Peki, Beklenen Büyük Marmara depremi ne zaman olacak, tarihi belli mi, hangi illeri nereleri etkileyecek? İşte detaylar…

Büyük Marmara depremi ne zaman olacak, tarihi belli mi, hangi illeri nereleri etkileyecek? Beklenen Büyük Marmara Depremi için peş peşe açıklamalar!

Beklenen Büyük Marmara depremi, ne kadar her an yaşanabilme korkusuyla tedirginliğe neden olsa da dün akşam Düzce merkezli meydana gelen depremle beraber vatandaşlarda daha büyük bir beklentiler oluşturdu. Bu kapsamda ise "Beklenen Marmara depremi ne zaman olacak, tarihi belli mi, hangi illeri nereleri etkileyecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili uzmanlardan da açıklama geldi. İşte büyük Marmara depremi ile ilgili beklentiler ve detaylar.

Büyük Marmara depremi ne zaman olacak, tarihi belli mi, hangi illeri nereleri etkileyecek? Beklenen Büyük Marmara Depremi için peş peşe açıklamalar!

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ MÜ?
5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artçı depremlerin meydana geleceğini belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu en az 1 hafta 10 gün sürebilir. Buna hazır olmak gerekiyor. Hissetmek ve yıkım aynı şey değil. Şimdiye kadar olumsuz bir Haber yok.

Bundan sonra da olmazsa bunu böyle atlatmış olabiliriz. Bu deprem gerçeğinden kurtulmamız anlamını taşımıyor. Bu beklenen İstanbul deprem öncüsü değil. Biz Marmara'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Daha doğuda" ifadelerini kullandı.

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Büyük Marmara depremi ne zaman olacak, tarihi belli mi, hangi illeri nereleri etkileyecek? Beklenen Büyük Marmara Depremi için peş peşe açıklamalar!

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR YERDİ"
Jeoloji Mühendisi Şerif Barış, "Sürpriz bir şey çünkü hiç beklemediğimiz bir yerdi" diyerek şunları söyledi: 5.9-6 büyüklüğü oldukça tabi sarsıcı. Şehir içi ve kasabalarda bir hasar olacağını sanmıyorum, köylerde hasar olabilir. Oradaki depremde fay hatlarının gerilimi boşaltmış olması lazım.

İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay. Türkiye Alp-deprem kuşağında, dolayısıyla biz her zaman deprem olacakmış gibi davranmak zorundayız ve hazır olmak zorundayız. Muhtemelen sığ depremlerdendi." dedi.

Büyük Marmara depremi ne zaman olacak, tarihi belli mi, hangi illeri nereleri etkileyecek? Beklenen Büyük Marmara Depremi için peş peşe açıklamalar!

"Eskişehir'de dahi hissetim. Şiddetli bir deprem inşallah can kaybı yaşanmamıştır" diyen İTÜ Öğretim Üyesi Ziyadin Çakır, "Bu gördüğüm kadarıyla İzmit depreminin gerçekleştiği fay hattındaki kırılmayan bir fay parçası vardı. Muhtemelen bu alüvyon zemin üzerinde bir faydı.

Çok yüksek bir ihtimalle bu hat kırıldı. Daha büyük bir deprem olma ihtimali şu an için çok düşük. Bunun artçıları mutlaka olacaktır.

Hasarlı binalardan uzak durulması gerekiyor. Daha büyük bir deprem olma olasılığı şu an için çok düşük. Ama vatandaşların şu an için hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor. Yüzeye yakın bir deprem bu depremin hasarını da yükseltiyor.Civarda irili ufaklı faylar ama bu İstanbul depremini tetiklemez.

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