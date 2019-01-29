Büyük Menderes taştı, mahalle ve tarım arazileri su altında kaldı

'MENDERES HEP TAŞARDI AMA İLK KEZ BÖYLE BASKIN OLDU'

Yeniköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Mamur ise "Bugüne kadar hiç yaşamadığımız bir sorunla karşı karşıyayız. Bununla ilgili tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız var. Sel basmasına yakın evler var. Bununla ilgili yetkililerin yapabileceği bir önlem yok. Binlerce dönüm ekili arazimizde ürünler vardı. Onların hepsi sular altında kaldı. Koçarlı Ovası'nda doğal bir afet yaşıyoruz. Yeniköy Mahallesi ile Germencik arasındaki yolda sular altında kaldığı için trafiğe kapatıldı. Tehlike halen devam ediyor. Suyun ne kadar daha yükseleceğini bilemiyoruz. Daha önceki yıllarda da Menderes Nehri taşardı ama bu şekilde ilk kez bir baskınla karşılaştık. Gecede uyumayız; çünkü hayvanları olanlar var. Arazide tarım malzemeleri olanlar var" dedi.