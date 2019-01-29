Büyük Menderes taştı, mahalle ve tarım arazileri su altında kaldı

Büyük Menderes Nehri'nin İncirliova ve Koçarlı ilçeleri arasından geçen kısmındaki setler, pazar günü 5 noktadan patladı. Taşan sular, buğday, fiğ, arpa ve yonca ekili ovadaki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Bölgede yağmur bugüne kadar aralıklarla sürerken, ovayı dolduran sular, Yeniköy Mahallesi'nin alt kısmındaki sokaklara ve bazı evlerin bahçesine kadar girdi. Yeniköy Mahallesi ile Germencik ilçesinin birbirine bağlandığı yol ise göle döndü. Bölgenin sular altında kalmasıyla Yeniköy- Germencik yolu, ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri, sürücülerin yola girmemesi için nöbete başladı. Ovada mahsur kalan bazı çiftçilerin hayvanları, traktörlerle kurtarıldı. Mahallenin yüksekte kalan kısmı hariç diğer 3 tarafı suyla kaplandı. Mahalle halkı, suların daha da çoğalarak, evlerine kadar girmesinden endişe ediyor.