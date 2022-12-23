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Haberler Yaşam MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 22 Aralık 2022 MasterChef ödülünü hangi yarışmacı kazandı ve buyük ödül neydi?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 07:06 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 07:07

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 22 Aralık 2022 MasterChef ödülünü hangi yarışmacı kazandı ve buyük ödül neydi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 22 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan 164. Bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Son bölümde son altıya kalan isimler ile elenen yarışmacılar ödül için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler, ödül oyununda yarışmacılardan Çarkıfelek ve avokado meyvesiyle yemek yapmalarını istedi. Zorlu oyunda en başarılı tabağa imza atan takım ve yarışmacı ödülün sahibi oldu. Bu noktada ''MasterChef kim kazandı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödül ne? İşte, TV8 ile 22 Aralık 2022 MasterChef ödülünü kazanan yarışmacı ve tüm detaylar.

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 22 Aralık 2022 MasterChef ödülünü hangi yarışmacı kazandı ve buyük ödül neydi?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de büyük final için geri sayım devam ediyor. MasterChef'in 22 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan 164. bölümünde son altıya kalan yarışmacılar ile elenen yarışmacılar takım oldu ve haftanın ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. En başarılı tabakları hazırlayan takım ödül oyununu kazandı. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, ''MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? MasterChef ödülü ne oldu, ödülü hangi yarışmacı aldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, TV8 ile 22 Aralık 2022 MasterChef ödülü ve ödülü kazanan isim…

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 22 Aralık 2022 MasterChef ödülünü hangi yarışmacı kazandı ve buyük ödül neydi?

SON DAKİKA: MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef ödül oyununu kazanan takım ve büyük ödülü kazanan yarışmacıya ilişkin bilgiler şöyle;

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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 22 Aralık 2022 MasterChef ödülünü hangi yarışmacı kazandı ve buyük ödül neydi?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 22 Aralık Perşembe akşamı ekranlara gelen 164. bölümünde haftanın ödül oyunu oynandı.

Son altıya kalan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları ile elenen yarışmacılar takım oldu ve ödül oyununu kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Mehmet, Danilo ve Somer şefler, yarışmacılardan çarkıfelek ve avokado meyvesiyle yemek yapmalarını istedi.

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 22 Aralık 2022 MasterChef ödülünü hangi yarışmacı kazandı ve buyük ödül neydi?

MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACI?

Jüri üyelerinin değerlendirdiği oyun sonucunda en başarılı tabaklara imza atan isimler belli oldu.

Haftanın ödül oyununu kazanan yarışmacılar Kıvanç ve Burak oldu. Kıvanç ve Burak ana ürün olarak belirlenen soğanı yorumladı ve ödülü kazandı.

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 22 Aralık 2022 MasterChef ödülünü hangi yarışmacı kazandı ve buyük ödül neydi?

22 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 22 Aralık akşamı oynanan ödül oyununu kazanan yarışmacılara verilecek ödül belli oldu.

Büyük ödül 50 bin TL olarak açıklandı.

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