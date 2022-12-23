Haberler Yaşam MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 22 Aralık 2022 MasterChef ödülünü hangi yarışmacı kazandı ve buyük ödül neydi?

Giriş Tarihi: 23.12.2022 07:06 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 07:07

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 22 Aralık 2022 MasterChef ödülünü hangi yarışmacı kazandı ve buyük ödül neydi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 22 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan 164. Bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Son bölümde son altıya kalan isimler ile elenen yarışmacılar ödül için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler, ödül oyununda yarışmacılardan Çarkıfelek ve avokado meyvesiyle yemek yapmalarını istedi. Zorlu oyunda en başarılı tabağa imza atan takım ve yarışmacı ödülün sahibi oldu. Bu noktada ''MasterChef kim kazandı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödül ne? İşte, TV8 ile 22 Aralık 2022 MasterChef ödülünü kazanan yarışmacı ve tüm detaylar.