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Haberler Yaşam Büyükada'da büyük panik! Hem insana hem de doğaya zararlı...
Giriş Tarihi: 12.05.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 11:07

Büyükada'da büyük panik! Hem insana hem de doğaya zararlı...

Büyükada'da bulunan kızılçam ormanlarını istila eden çam kese böceği adı veriler tırtıllarına karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Çam kese böcekleri, "Ekolojik denge adacığı" adı verilen bölgelerde toplanarak, 'Fireix Cauduta' cinsi türü sinekleriyle yok ediliyor. Adalar'da tırtılların her yıl 300 hektarlık alana zarar verdiğini belirten İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen, " Hem yeşil dokuyu azaltıyorlar hem de insanlara alerjik olarak zarar veriyorlar. Zararları faydalarından daha fazla" dedi.

Büyükada’da büyük panik! Hem insana hem de doğaya zararlı...

BÜYÜKADA'DA BÜYÜK PANİK! HEM İNSANA HEM DE DOĞAYA ZARARLI...

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, yangından sonra ormanlara en büyük zararı veren çam kese böceği adı verilen tırtıllar için müdahale başlattı.

Büyükada’da büyük panik! Hem insana hem de doğaya zararlı...

Adalar'da her yıl yaklaşık 300 hektarlık alana zarar verdiği belirtilen tırtıllar için mücadele iki aşamalı yapılıyor. Biyolojik mücadele kapsamında "Ekolojik denge adacıkları" kuruldu.

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Büyükada’da büyük panik! Hem insana hem de doğaya zararlı...

Adacıklarda toplanan çam kese böcekleri, 'Fireix Cauduta' adı verilen sinekler ile yok ediliyor. Bu sineklerin üretimini de İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yapıyor.

Büyükada’da büyük panik! Hem insana hem de doğaya zararlı...

Tel örgülerle çevrilen ve su hendekleri bulunan adacıklarda toplanan tırtılları suya gelen sinekler yok ediyor. Bu arada İnsanlara yönelik zararları için de Adalar'a uyarı tabelaları konuldu.

Büyükada’da büyük panik! Hem insana hem de doğaya zararlı...

"YEŞİL DOKUYU AZALTIP, İNSANLARA ZARAR VERMEKTEDİR"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen, çam kese böcekleri ile kimyasal yollarla mücadele etmediklerini belirtti.

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