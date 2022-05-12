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Büyükada'da büyük panik! Hem insana hem de doğaya zararlı...
Giriş Tarihi: 12.05.2022 11:03
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
11:07
Büyükada'da büyük panik! Hem insana hem de doğaya zararlı...
Büyükada'da bulunan kızılçam ormanlarını istila eden çam kese böceği adı veriler tırtıllarına karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Çam kese böcekleri, "Ekolojik denge adacığı" adı verilen bölgelerde toplanarak, 'Fireix Cauduta' cinsi türü sinekleriyle yok ediliyor. Adalar'da tırtılların her yıl 300 hektarlık alana zarar verdiğini belirten İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen, " Hem yeşil dokuyu azaltıyorlar hem de insanlara alerjik olarak zarar veriyorlar. Zararları faydalarından daha fazla" dedi.