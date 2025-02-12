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Haberler Yaşam Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kızına çarpan sürücüyü önce tokatla öldürdü sonra kalp masajı yaptı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:51

Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kızına çarpan sürücüyü önce tokatla öldürdü sonra kalp masajı yaptı! İşte o anlar

İstanbul Büyükçekmece'de bir akaryakıt istasyonunda kızı ile birlikte yaya olarak duran Nurettin Y. kızı Şevval Y.'ye geri geri gelen araç hafifçe çarptı. Bu duruma sinirlenen baba kendilerine çarpan aracın sağ ön kapısını açıp içerideki adamı darp etti. Nurettin Y.'nin arkadaşı Hasan Y.'de olaya karıştı. Darp edilen 60 yaşındaki Numan Kol kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Nurettin Y. ve Hasan Y. gözaltına alındı. Olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK
Büyükçekmece’de kan donduran olay! Kızına çarpan sürücüyü önce tokatla öldürdü sonra kalp masajı yaptı! İşte o anlar

Büyükçekmece Beykent Metrobüs durağı yanında bulunan akaryakıt istasyonunda 10 Şubat günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Nurettin Y. ve kızı Şevval Y. kendi araçlarına binmek üzere ayakta beklerken Recep A.'ın kullandığı park halindeki araç geri geri geldi ve baba kız iki araç arasında kaldı.

Büyükçekmece’de kan donduran olay! Kızına çarpan sürücüyü önce tokatla öldürdü sonra kalp masajı yaptı! İşte o anlar

Bu duruma öfkelenen Nurettin Y. kendilerine çarpan aracın sağ kapısını açıp içerideki Numan Kol ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kavgaya döndü. Kavgaya Nurettin Y.'nin arkadaşı Hasan Y.'de dahil oldu. O sırada 60 yaşındaki Numan Kol aldığı darbeler ile yere yığıldı.

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Büyükçekmece’de kan donduran olay! Kızına çarpan sürücüyü önce tokatla öldürdü sonra kalp masajı yaptı! İşte o anlar

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin Darp edilen şahıs yerde yatıyor solunum yok ihbarı üzerine olay yerinde giden ekipler Numan Kol'u hemen hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Numan Kol kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de darp ederek öldürdüğü adamı böyle hayata döndürmeye çalıştı!

Büyükçekmece’de kan donduran olay! Kızına çarpan sürücüyü önce tokatla öldürdü sonra kalp masajı yaptı! İşte o anlar

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri incelenen kamera görüntülerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheliler Hasan Y. ve Nurettin Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde Nurettin Y.'nin Numan Kol yere düştüğünde kalp mesajı yapmaya çalıştığı öğrenildi. İki şüpheli Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Büyükçekmece’de kan donduran olay! Kızına çarpan sürücüyü önce tokatla öldürdü sonra kalp masajı yaptı! İşte o anlar

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA...

Öte yandan olayda hayatını kaybeden 60 yaşındaki Numan Kol'un baba kıza hafif çarpan aracın içerisinde oturduğu aracı kullanan kişinin Recep A. olduğu konuyla hiçbir alakası yokken darp edilip öldüğü öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürerken olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

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