Büyükçekmece’de kan donduran olay! Kızına çarpan sürücüyü önce tokatla öldürdü sonra kalp masajı yaptı! İşte o anlar

Büyükçekmece Beykent Metrobüs durağı yanında bulunan akaryakıt istasyonunda 10 Şubat günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Nurettin Y. ve kızı Şevval Y. kendi araçlarına binmek üzere ayakta beklerken Recep A.'ın kullandığı park halindeki araç geri geri geldi ve baba kız iki araç arasında kaldı.