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Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kızına çarpan sürücüyü önce tokatla öldürdü sonra kalp masajı yaptı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
10:51
Büyükçekmece'de kan donduran olay! Kızına çarpan sürücüyü önce tokatla öldürdü sonra kalp masajı yaptı! İşte o anlar
İstanbul Büyükçekmece'de bir akaryakıt istasyonunda kızı ile birlikte yaya olarak duran Nurettin Y. kızı Şevval Y.'ye geri geri gelen araç hafifçe çarptı. Bu duruma sinirlenen baba kendilerine çarpan aracın sağ ön kapısını açıp içerideki adamı darp etti. Nurettin Y.'nin arkadaşı Hasan Y.'de olaya karıştı. Darp edilen 60 yaşındaki Numan Kol kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Nurettin Y. ve Hasan Y. gözaltına alındı. Olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.