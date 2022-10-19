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Haberler Yaşam Büyükçekmece'de sinekli ev paniği! İçeride ceset var sandılar, gerçek başka çıktı
Giriş Tarihi: 19.10.2022 22:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 22:22

Büyükçekmece'de sinekli ev paniği! İçeride ceset var sandılar, gerçek başka çıktı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki bir mahallede camları sineklerle kaplı ev paniğe neden oldu. İçeride bir cesetin olduğundan şüphelenen mahalleli durumu ekiplere bildirdi. İnceleme yapmak üzere bölgeye gelen ekipler, evde şaşırtan manzarayla karşılaştı.

Büyükçekmece’de sinekli ev paniği! İçeride ceset var sandılar, gerçek başka çıktı

Mahalle halkını tedirgin eden olay, Büyükçemece Ulus mahallesi'nde yaşandı.

Büyükçekmece’de sinekli ev paniği! İçeride ceset var sandılar, gerçek başka çıktı

Ulus Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede oturanların bir süredir görünmemesi ve penceredeki onlarca sinek, çevre sakinlerinin içeride ceset olduğu endişesine kapılmasına neden oldu.

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Büyükçekmece’de sinekli ev paniği! İçeride ceset var sandılar, gerçek başka çıktı

Paniğe kapılan mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

Büyükçekmece’de sinekli ev paniği! İçeride ceset var sandılar, gerçek başka çıktı

EVDE KİMSENİN YAŞAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mahallelinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saat 11.00 sıralarında apartman dairesini kontrol etmek için geldi.

Büyükçekmece’de sinekli ev paniği! İçeride ceset var sandılar, gerçek başka çıktı

ODADA BULUNAN ÇÖPLERDEN DOLAYI SİNEK BİRİKMİŞ

Evde kimsenin yaşamadığını tespit eden polis ve itfaiye ekipleri mahalleden ayrıldı. Endişelenen vatandaşlara odada bulunan çöplerden dolayı sineklerin biriktiği söylendi.

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