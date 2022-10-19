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Büyükçekmece'de sinekli ev paniği! İçeride ceset var sandılar, gerçek başka çıktı
Giriş Tarihi: 19.10.2022 22:03
Güncelleme Tarihi: 19.10.2022
22:22
Büyükçekmece'de sinekli ev paniği! İçeride ceset var sandılar, gerçek başka çıktı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki bir mahallede camları sineklerle kaplı ev paniğe neden oldu. İçeride bir cesetin olduğundan şüphelenen mahalleli durumu ekiplere bildirdi. İnceleme yapmak üzere bölgeye gelen ekipler, evde şaşırtan manzarayla karşılaştı.