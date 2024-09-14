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Giriş Tarihi: 14.09.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 17:08

Büyükçekmece'de vahşet: "Beni aldatıyor" dedi... Kadını öldürüp bakıcılık yaptığı insanları yaraladı!

Büyükçekmece'de kendisini aldattığını düşündüğü Özbekistan uyruklu 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyavora'u bakıcı olarak çalıştığı evi basarak bıçaklayıp öldüren şüpheli 54 yaşındaki Musa G. polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay sırasında sevgilisinin bakıcılık yaptığı 87 yaşındaki M.Ö. ve 86 yaşındaki T.Ö.'yü de yaralayan Musa G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İşte detaylar…

DHA
Büyükçekmece’de vahşet: Beni aldatıyor dedi... Kadını öldürüp bakıcılık yaptığı insanları yaraladı!

'SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ BAKICILIK YAPTIĞI YAŞLI İNSANLARI AĞIR YARALADI'

Büyükçekmece Pınar Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde dün gece 21.30 sıralarında bir villadan çığlık sesleri geldiği yönündeki ihbar üzerine polis olay yerine gitti.

Büyükçekmece’de vahşet: Beni aldatıyor dedi... Kadını öldürüp bakıcılık yaptığı insanları yaraladı!

Polis ekipleri olay yerinde Zebiniso Dayıyavora'yı ve bakıcılık yaptığı öğrenilen M.Ö. ve T.Ö.'yü bıçaklanarak ağır yaralanmış halde buldu.

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Büyükçekmece’de vahşet: Beni aldatıyor dedi... Kadını öldürüp bakıcılık yaptığı insanları yaraladı!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 ağır yaralıyı hastaneye sevk etti. Zebiniso Dayıyavora tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Büyükçekmece’de vahşet: Beni aldatıyor dedi... Kadını öldürüp bakıcılık yaptığı insanları yaraladı!

Ağır yaralı oldukları belirtilen M.Ö. ve T.Ö. ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Büyükçekmece’de vahşet: Beni aldatıyor dedi... Kadını öldürüp bakıcılık yaptığı insanları yaraladı!

'SUÇLU YAKALANDI'

Polis, olayla ilgili başlatılan çalışmada, kaçan şüphelinin eşkal bilgilerine ulaşarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayda hayatını kaybeden Zebiniso Dayıyavora'nın sevgilisi olduğu öğrenilen şüpheli Musa G., kısa sürede Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

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