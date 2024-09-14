Giriş Tarihi: 14.09.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
17:08
Büyükçekmece'de vahşet: "Beni aldatıyor" dedi... Kadını öldürüp bakıcılık yaptığı insanları yaraladı!
Büyükçekmece'de kendisini aldattığını düşündüğü Özbekistan uyruklu 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyavora'u bakıcı olarak çalıştığı evi basarak bıçaklayıp öldüren şüpheli 54 yaşındaki Musa G. polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay sırasında sevgilisinin bakıcılık yaptığı 87 yaşındaki M.Ö. ve 86 yaşındaki T.Ö.'yü de yaralayan Musa G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İşte detaylar…