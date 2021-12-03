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Haberler Yaşam Büyükçekmece’de yangın! Anne ve kızı sinir krizi geçirdi
Giriş Tarihi: 03.12.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 16:04

Büyükçekmece’de yangın! Anne ve kızı sinir krizi geçirdi

Büyükçekmece'de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler içerisindeki dairelerini gören anne ve kızı gözyaşlarını tutamayarak sinir krizi geçirdi.

DHA
Büyükçekmece’de yangın! Anne ve kızı sinir krizi geçirdi

Olay, saat 14.30 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Büyükçekmece’de yangın! Anne ve kızı sinir krizi geçirdi

Durumu gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti.

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Büyükçekmece’de yangın! Anne ve kızı sinir krizi geçirdi

Evlerinin alevler içinde kaldığını gören anne ve kızı ise gözyaşlarına hakim olamayarak sinir krizi geçirdi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Büyükçekmece’de yangın! Anne ve kızı sinir krizi geçirdi

Bölge sakinlerinden Mert Yıldırım, "Yangın çıkmış. Çatıda çalışma yapıyorlar. Neden olduğunu bilmiyoruz. İçeride mahsur kalan yok" dedi.

Büyükçekmece’de yangın! Anne ve kızı sinir krizi geçirdi
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