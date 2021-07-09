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Haberler Yaşam Büyükşen cinayetinde çarpıcı ayrıntı! Müge Anlı'da gündeme gelmişti! O ev görüntülendi
Giriş Tarihi: 09.07.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 12:58

Büyükşen cinayetinde çarpıcı ayrıntı! Müge Anlı'da gündeme gelmişti! O ev görüntülendi

Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te masaya yatırılan Büyükşen cinayetine kilitlendi. Osman Büyükşen, Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen günlerce konuşuldu. İşte sırlarla dolu çifte cinayette yeni gelişmeler...

Büyükşen cinayetinde çarpıcı ayrıntı! Müge Anlı'da gündeme gelmişti! O ev görüntülendi

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.

Büyükşen cinayetinde çarpıcı ayrıntı! Müge Anlı'da gündeme gelmişti! O ev görüntülendi

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

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Büyükşen cinayetinde çarpıcı ayrıntı! Müge Anlı'da gündeme gelmişti! O ev görüntülendi

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Büyükşen cinayetinde çarpıcı ayrıntı! Müge Anlı'da gündeme gelmişti! O ev görüntülendi

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Büyükşen cinayetinde çarpıcı ayrıntı! Müge Anlı'da gündeme gelmişti! O ev görüntülendi

21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

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