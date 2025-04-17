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Haberler Yaşam BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 1. DÖNEM | 2025 Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:06 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 06:07

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 1. DÖNEM | 2025 Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapılan ödemeler gündemde. Nisan ayının sonların yaklaşırken, gözler 1. dönem buzağı desteği ödemelerine çevrildi. Aynı zamanda 2. dönem için başvurular ise geçtiğimiz günlerde başladı. Peki, 1. dönem Buzağı yardımı ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, Buzağı desteği ödeme 2025 takvimi...

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 1. DÖNEM | 2025 Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Buzağı yardımı ikinci dönem başvurularının başlamasının ardından gözler 1. dönem için ödemelerin ne zaman yapılacağına çevrildi. Birinci dönem başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönem de başvuru yapmış sayılacak. Peki, 1. dönem Buzağı yardımı ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 1. DÖNEM | 2025 Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

BİRİNCİ DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2024 yılı 1. dönem buzağı desteklemesi için başvuru işlemleri 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı. Bu bağlamda ödeme takvimi için bir açıklama gelmedi. Ancak ödemelerin Nisan ve Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 1. DÖNEM | 2025 Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEME BAŞVURULARI DA DEVAM EDİYOR

2024 yılı ikinci dönem büyükbaş (buzağı/malak) ve küçükbaş (kuzu/oğlak) hayvancılık destekleme başvuruları 6 Nisan'da başladı ve 16 Haziran'a kadar devam edecek.

Bireysel başvurular il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, tarımsal örgütler üzerinden yapılacak başvurular da üyesi olunan birlik veya kooperatife iletilecek.

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 1. DÖNEM | 2025 Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Kuzu ve oğlak başvuruları ise üyesi olunan tarımsal örgüt üzerinden gerçekleştirilecek. Tarımsal örgüt olmayan illerde bireysel başvurular il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri üzerinden yapılacak. Her iki destekleme için birinci dönem başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönem de başvuru yapmış sayılacak.

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 1. DÖNEM | 2025 Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?