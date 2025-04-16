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BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025 | 1. dönem Buzağı yardımı ne kadar, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
13:56
BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025 | 1. dönem Buzağı yardımı ne kadar, ne zaman yatacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapılan ödemeler gündemde. Nisan ayının sonların yaklaşırken, gözler 1. dönem buzağı desteği ödemelerine çevrildi. Aynı zamanda 2. dönem için başvurular ise geçtiğimiz günlerde başladı. Peki, 1. dönem Buzağı yardımı ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, Buzağı desteği ödeme 2025 takvimi...