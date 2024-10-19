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Giriş Tarihi: 19.10.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 07:43

Buzdağının görünen yüzü! Sorun Yenidoğan çetesinden ibaret değil

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 12 bebeğin ölümüne neden olan çeteyi kaleme aldı. Türkiye'yi sarsan skandalın daha derin bir soruna işaret ettiğini belirten Melih Altınok, "Tüm dünyada pandemi döneminde tavan yapan tıbbın ticarileşmesi sürecine neşter atmadan işin içinden çıkılmaz. Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilen sağlık sistemi reformunu sabote eden resmi-sivil kim varsa hesap sorulmalı." ifadelerini kullandı.

MELİH ALTINOK
Buzdağının görünen yüzü! Sorun Yenidoğan çetesinden ibaret değil

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok'un kaleme aldığı "Sorun Yenidoğan çetesinden ibaret değil" başlıklı köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkındaki iddianame gündemin ilk maddesi.

Buzdağının görünen yüzü! Sorun Yenidoğan çetesinden ibaret değil

Kamuoyu Yenidoğan çetesine çok tepkili görünüyor ama bu tartışma da iktidar ve muhalefet trollerinin didişmesinden ibaret bir düzlemde yürüyor.

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Buzdağının görünen yüzü! Sorun Yenidoğan çetesinden ibaret değil

Oysa üç beş kansızın deşifre olmasıyla açığa çıkan skandal daha derin bir soruna işaret ediyor. Ve sadece yenidoğan bebekleri değil, 7'den 70'e tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

Buzdağının görünen yüzü! Sorun Yenidoğan çetesinden ibaret değil

Evet, tüm dünyada pandemi döneminde tavan yapan tıbbın ticarileşmesi sürecine neşter atmadan işin içinden çıkılmaz.

Buzdağının görünen yüzü! Sorun Yenidoğan çetesinden ibaret değil

Bu noktada, Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın hatırlattığı, Türk Yoğun Bakım Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ünal'ın, yoğun bakımların kıymete bindiği pandemi dönemindeki açıklaması aydınlatıcı olabilir:

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