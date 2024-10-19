Giriş Tarihi: 19.10.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024
07:43
Buzdağının görünen yüzü! Sorun Yenidoğan çetesinden ibaret değil
SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 12 bebeğin ölümüne neden olan çeteyi kaleme aldı. Türkiye'yi sarsan skandalın daha derin bir soruna işaret ettiğini belirten Melih Altınok, "Tüm dünyada pandemi döneminde tavan yapan tıbbın ticarileşmesi sürecine neşter atmadan işin içinden çıkılmaz. Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilen sağlık sistemi reformunu sabote eden resmi-sivil kim varsa hesap sorulmalı." ifadelerini kullandı.