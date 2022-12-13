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Haberler Yaşam Çağrı Bey nasıl öldü, tarihte ne zaman öldü? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 01:37 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 01:37

Çağrı Bey nasıl öldü, tarihte ne zaman öldü? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümle birlikte sevilen tarihi dizide Çağrı Bey ölümü ile araştırılmaya başladı. Yeni bölüm fragmanı ile birlikte ağır bir durumda olduğu görülen karakterin durumu sorgulanıyor. Tarih sayfalarında Çağrı Bey nasıl öldü, tarihte ölümü nasıl gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Selçuklu kaynakları kontrol edilirken karaktere hayat veren Erdinç Gülener de araştırılıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölümü nasıl, ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı? İşte, cevaplar…

Çağrı Bey nasıl öldü, tarihte ne zaman öldü? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı?

Çağrı Bey ölümü ile araştırılıyor. TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölüm ve fragmanla birlikte dizinin takipçileri Çağrı Bey nasıl öldü, tarihte ölümü nasıl gibi sorulara yanıt arıyor. Pusu kurulması sonucu durumu ağırlaşan ve kan kaybeden karaktere Erdinç Gülener hayat veriyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi? İşte, detaylar…

Çağrı Bey nasıl öldü, tarihte ne zaman öldü? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı?

ÇAĞRI BEY TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Alparslan'ın babası olan Çağrı Bey, 1060'ta hastalanarak Serahs (İpek Yolunda Nişabur ile Merv arasındaki önemli bir vaha) adı verilen yerde vefat etmiştir.

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Çağrı Bey nasıl öldü, tarihte ne zaman öldü? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı?

Çağrı Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş mücadelelerinde daima birlikte hareket ettiği kardeşi Sultan Tuğrul'u çeşitli vesilelerle desteklemişti. Bu arada Çağrı Bey, ağır hasta olmasına rağmen, saltanat iddiasıyla isyan edip Sultan Tuğrul'u Hemedan'da kuşatan İbrâhim Yinal'a karşı derhal oğulları Alparslan, Kavurd ve Yâkūtî kumandasında kalabalık bir kuvvet göndermişti.

Çağrı Bey nasıl öldü, tarihte ne zaman öldü? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı?

Çok geçmeden bu kuvvetler Rey yöresinde tutuştukları bir savaşta İbrâhim Yinal'ı bozguna uğrattılar; esir alınan İbrâhim Yinal ve yeğenleri muhasaradan kurtarılan Sultan Tuğrul'a teslim edildiler. Çağrı Bey ise aynı yıl Serahs'ta vefat etti.

Çağrı Bey nasıl öldü, tarihte ne zaman öldü? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı?

Kaynaklarda vefatının 452 (1060) yılında olduğu da kaydedilmiştir. Naaşı daha sonra sultan olan oğlu Alparslan tarafından Merv'de inşa edilen türbesine nakledildi.

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