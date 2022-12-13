Haberler Yaşam Çağrı Bey nasıl öldü, tarihte ne zaman öldü? Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı?

Giriş Tarihi: 13.12.2022 01:37 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 01:37

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümle birlikte sevilen tarihi dizide Çağrı Bey ölümü ile araştırılmaya başladı. Yeni bölüm fragmanı ile birlikte ağır bir durumda olduğu görülen karakterin durumu sorgulanıyor. Tarih sayfalarında Çağrı Bey nasıl öldü, tarihte ölümü nasıl gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Selçuklu kaynakları kontrol edilirken karaktere hayat veren Erdinç Gülener de araştırılıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Çağrı Bey ölümü nasıl, ölecek mi, Erdinç Gülener diziden ayrıldı mı? İşte, cevaplar…