Çal Kanyonu ilk kez kurudu!

Geçen yıl kanyonda su akışı vardı ancak kuraklık eklenince şimdi ise bir gram su akmıyor. İlk kez böyle bir şey gördük. Büyüklerimizden bile böyle bir şey duymadık. Daha önce böyle bir kuraklık görmedik. Bu seviyede görmedik ve duymadık. Kanyonun içinden su gürül gürül akar kenarından geçerken bile korkardık. Bırakın içine girmeyi yaklaşmaya bile korkardık ama şimdi kanyon kuruyunca içinde bile yürüyebiliyoruz. Bu kanyonun kuruması buranın doğal hayatı için de tehlike demek. Kanyondan geçen suyla 7 bin dekarlık tarım alanı da sulanıyordu. Artık kanyon içinde ölmüş balıkları bile görebiliyoruz. Temennimiz, bu yıl yağışların yeterli derecede olması ve kanyonun eski haline kavuşmasıdır" diye konuştu.