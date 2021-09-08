Çal Kanyonu ilk kez kurudu!

Bölgede yaşayan çiftçi İbrahim Altıntaş (65), Çal Kanyonu'nun ilk kez kuruduğunu gördüğünü belirterek, "55 yıldır kanyona gelirim. Geçen yıla kadar sürekli su akıyordu. Bu yıl ise ne su akıyor ne de balık var artık. Bu kanyona insanlar balık tutmaya gelirdi. Kuraklık geçen yıl başladı ama yine de su akıyordu. Kanyonun ilk kez bu kadar kuruduğunu gördük ve üzüldük" dedi.
Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Çil ise kanyonda daha önce böyle kuraklık görmediklerini dile getirip, "Şu anda Büyük Menderes Nehri'nin içinden geçtiği Çal Kanyonu'nun tam ortasındayız. Yıllardır gürül gürül akan su, kayaların üzerinde 3-4 metreyi bulan su, şimdi kurumuş vaziyette.