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Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:31

Çalıntı arabasında uyuşturucu çıktı! Polisten kaçtı: Kazadan kaçamadı

Karabük'te çalıntı araba süren şahıs, polisten kaçarken kaza yaptı. Aracın içinden uyuşturucu çıktı.

DHA
Çalıntı arabasında uyuşturucu çıktı! Polisten kaçtı: Kazadan kaçamadı

Karabük'te plakasız otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı. Çalıntı olduğu ortaya çıkan otomobilde, uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheliden 2'si yaya olarak kaçtı, 1'i gözaltına alındı.

Çalıntı arabasında uyuşturucu çıktı! Polisten kaçtı: Kazadan kaçamadı

Olay, saat 07.00 sıralarında, Karabük-Eskipazar yolunun Kantar mevkisinde meydana geldi. Plakasız olduğu için polisin 'dur' ihtarında bulunduğu otomobilin sürücüsü kaçtı.

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Çalıntı arabasında uyuşturucu çıktı! Polisten kaçtı: Kazadan kaçamadı

Bir süre devam eden takipte, Öğlebeli Kavşağı'nda sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çıktı.

Çalıntı arabasında uyuşturucu çıktı! Polisten kaçtı: Kazadan kaçamadı

Otomobil, aldığı hasarla hareket edemez hale geldi. Otomobildeki 3 şüpheliden 2'si yaya olarak kaçtı, M.D. ise polis tarafından yakalanıp ters kelepçe takılarak yere yatırıldı.

Çalıntı arabasında uyuşturucu çıktı! Polisten kaçtı: Kazadan kaçamadı

Yapılan sorgulamada, aracın Kocaeli'den çalındığı tespit edildi. Araçtaki aramalarda 5 uyuşturucu hap ile içilmeye hazır halde esrar ele geçirildi. Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, M.D. ise gözaltına alındı.

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