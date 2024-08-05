Çalıntı arabasında uyuşturucu çıktı! Polisten kaçtı: Kazadan kaçamadı

Yapılan sorgulamada, aracın Kocaeli'den çalındığı tespit edildi. Araçtaki aramalarda 5 uyuşturucu hap ile içilmeye hazır halde esrar ele geçirildi. Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, M.D. ise gözaltına alındı.