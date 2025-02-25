Çalıntı kamyonetle nefes kesen kaçış! Zanlılar suç makinesi çıktı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde iki gün arayla iki kamyonet çalan iki arkadaş, çaldıkları araçla trafiğe çıktı. Kamyonetlerini bulamayan araç sahipleri ise hemen 112'yi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için devreye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, iki şüphelinin çalıntı araçla kullandığı güzergahlar tespit etti.