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Çalıntı kamyonetle nefes kesen kaçış! Zanlılar suç makinesi çıktı!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
10:49
Çalıntı kamyonetle nefes kesen kaçış! Zanlılar suç makinesi çıktı!
Bursa'da iki gün arayla iki kamyonet çaldıktan sonra yola çıkan 2 arkadaş, polis ekiplerini peşine taktı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonrası, hırsızları yakalayan ekipler, şüphelilere yaptığı sorgu sonrası birinin 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı olduğunu tespit etti.