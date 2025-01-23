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Haberler Yaşam ÇALIŞAN ANNELERE DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU: 15 milyon TL ödeme! Çalışan annelere bakıcı desteği aylık ödemesi ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:51 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:51

ÇALIŞAN ANNELERE DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU: 15 milyon TL ödeme! Çalışan annelere bakıcı desteği aylık ödemesi ne kadar oldu?

Çalışan annelere devlet desteği son dakika gelişmeleriyle Bakan Işıkhan tarafından duyuruldu. 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirilirken var olan projelerde de gelişmeler yaşanıyor. Annelerin iş hayatına devam etmesi adına gerçekleştirilen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) hayata geçiriliyor. Sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılarının teşvikiyle kadın istihdamını artırmayı hedefliyor. 2025 yılında, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülecek proje için toplamda 15 milyon liralık destek sağlanacak. Çalışan anneye bakıcı desteği aylık ödemesi ne kadar oldu, başvuru şartları neler?

ÇALIŞAN ANNELERE DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU: 15 milyon TL ödeme! Çalışan annelere bakıcı desteği aylık ödemesi ne kadar oldu?

Çalışan anneye destek başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2025 yılı itibarıyla çalışan annelerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla destek projesi hayata geçiriliyor. Eğitimli çocuk bakıcılarının teşvik edilmesi yoluyla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi, EDU-CARE II Projesi ile sağlanacak. Peki, Çalışan anneye aylık kaç TL verilecek, başvuru şartları neler?

ÇALIŞAN ANNELERE DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU: 15 milyon TL ödeme! Çalışan annelere bakıcı desteği aylık ödemesi ne kadar oldu?

ÇALIŞAN ANNELERE DEVLET DESTEĞİ
AB'nin finansman desteği sağladığı 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)' kapsamında 20 ay boyunca çalışan veya bekar annelere farklı miktarlarda ödeme yapılacak.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olacak proje için 2025 yılında toplamda 15 milyon 295 bin 329 lira 60 kuruş ayrıldı.

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ÇALIŞAN ANNELERE DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU: 15 milyon TL ödeme! Çalışan annelere bakıcı desteği aylık ödemesi ne kadar oldu?

ÇALIŞAN ANNELERE DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU: 15 milyon TL ödeme! Çalışan annelere bakıcı desteği aylık ödemesi ne kadar oldu?

ÇALIŞAN ANNELERE AYLIK NE KADAR DESTEK VERİLECEK?
Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olacak projede, başvuru kabul edilen adaylar her ay ödeme alacak. Aylık destek tutarları şöyle;

Tam zamanlı çalışan annelere 510 avro (18 bin 926 TL)

Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 avro (20 bin 779 TL)

Yarı zamanlı çalışan annelere 255 avro (9 bin 462 TL)

Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 avro (11 bin 317 TL)

ÇALIŞAN ANNELERE DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU: 15 milyon TL ödeme! Çalışan annelere bakıcı desteği aylık ödemesi ne kadar oldu?

ANNEDE ARANAN ŞARTLAR
Projeden yararlanmak isteyen annede aranan şartlar şöyle:

Ön kayıt için başvuru tarihi itibarıyla 0 -24 ay aralığında çocuğunun olması.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikâmet etmek.

Çocukla aynı evde ikâmet etmek.

Bekâr anne ise çocuğun velayetine sahip olması ve aynı evde ikâmet etmesi.

En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmak.

Tam zamanlı çalışanların eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı, yarı zamanlı çalışanlar ise bakıcıyı yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmalı.

Proje döneminde analık izninde olunmamalı.

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