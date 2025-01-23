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ÇALIŞAN ANNELERE DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU: 15 milyon TL ödeme! Çalışan annelere bakıcı desteği aylık ödemesi ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
14:51
ÇALIŞAN ANNELERE DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU: 15 milyon TL ödeme! Çalışan annelere bakıcı desteği aylık ödemesi ne kadar oldu?
Çalışan annelere devlet desteği son dakika gelişmeleriyle Bakan Işıkhan tarafından duyuruldu. 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından birçok yeni proje hayata geçirilirken var olan projelerde de gelişmeler yaşanıyor. Annelerin iş hayatına devam etmesi adına gerçekleştirilen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) hayata geçiriliyor. Sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılarının teşvikiyle kadın istihdamını artırmayı hedefliyor. 2025 yılında, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülecek proje için toplamda 15 milyon liralık destek sağlanacak. Çalışan anneye bakıcı desteği aylık ödemesi ne kadar oldu, başvuru şartları neler?