Giriş Tarihi: 31.10.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024
11:50
Çalışanı oyalamak için dans edip fotoğraf çektiler: Telefonu çalıp tokat attıktan sonra kaçtılar!
Kağıthane'de meydana gelen olayda tütün mamulleri satan bir dükkana giren 18 yaşından küçük 2 şüpheli, çalışanın dikkatini dağıtmak için sigara fiyatlarını sorduktan sonra tezgahı karıştırıp dans ederek ilginç hareketler sergilediler. Şüphelilerden biri dükkanda bulunan telefonu kendi telefonuyla gizleyerek çaldı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…