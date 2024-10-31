Çalışanı oyalamak için dans edip fotoğraf çektiler: Telefonu çalıp tokat attıktan sonra kaçtılar!

TELEFONU VE SİGARAYI ÇALDILAR

Bunun üzerine yerinden kalkan çalışan, şüpheliyi boğazından tutarak itti. Şüpheli ise çalışana tokat attı ve dükkandan koşarak kaçtı. Çalışan da kendisine tokat atan şüphelinin peşinden koştu. Bu sırada diğer şüpheli de tezgahta bulunan cep telefonunu ve bir paket sigarayı çalarak uzaklaştı.