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Giriş Tarihi: 31.10.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:50

Çalışanı oyalamak için dans edip fotoğraf çektiler: Telefonu çalıp tokat attıktan sonra kaçtılar!

Kağıthane'de meydana gelen olayda tütün mamulleri satan bir dükkana giren 18 yaşından küçük 2 şüpheli, çalışanın dikkatini dağıtmak için sigara fiyatlarını sorduktan sonra tezgahı karıştırıp dans ederek ilginç hareketler sergilediler. Şüphelilerden biri dükkanda bulunan telefonu kendi telefonuyla gizleyerek çaldı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

DHA
Çalışanı oyalamak için dans edip fotoğraf çektiler: Telefonu çalıp tokat attıktan sonra kaçtılar!

Olay, İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük iki kız, sigara almak için tütün mamulleri satan bir dükkana girdi. Çalışan Mazlum B.'nin arka tarafta olmasını fırsat bilen şüphelilerden biri tezgahları karıştırmaya başladı.

Çalışanı oyalamak için dans edip fotoğraf çektiler: Telefonu çalıp tokat attıktan sonra kaçtılar!

Diğeri ise kendi cep telefonunu tezgahta duran başka bir cep telefonunun üstüne koydu. Daha sonra sigara içmeye başlayan şüphelilerden biri aynanın karşısına geçerek dans etti.

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Çalışanı oyalamak için dans edip fotoğraf çektiler: Telefonu çalıp tokat attıktan sonra kaçtılar!

"KENDİNİ BİR ŞEY SANIP HAVALANMA"

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelilerden biri tezgahın arkasına geçerek sandalyeye oturdu. O sırada özçekim de yapan şüphelileri fark eden çalışan, sandalyede oturan şüpheliye kalkmasını ve tezgahın arkasına geçmesini söyledi.

Çalışanı oyalamak için dans edip fotoğraf çektiler: Telefonu çalıp tokat attıktan sonra kaçtılar!

Çalışanın davranışından rahatsız olan şüpheli, 'kendini bir şey sanıp havalanma' diyerek tepki gösterdi.

Çalışanı oyalamak için dans edip fotoğraf çektiler: Telefonu çalıp tokat attıktan sonra kaçtılar!

TELEFONU VE SİGARAYI ÇALDILAR

Bunun üzerine yerinden kalkan çalışan, şüpheliyi boğazından tutarak itti. Şüpheli ise çalışana tokat attı ve dükkandan koşarak kaçtı. Çalışan da kendisine tokat atan şüphelinin peşinden koştu. Bu sırada diğer şüpheli de tezgahta bulunan cep telefonunu ve bir paket sigarayı çalarak uzaklaştı.

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