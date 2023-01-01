Çalışanlara fatura yardımı şartları neler, kimleri kapsıyor? Çalışana elektrik doğalgaz yardımı ve fatura desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

ÇALIŞANA FATURA YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Isınma desteği de yemek desteği gibi aylıktan ayrı olarak verilmek zorunda olacak.

Ancak geriye dönük ödemeler istisnadan yararlanamayacak. Örneğin, 2022 Aralık ayı ile 2023 Ocak ayı için elektrik ve doğal gaz yardımı ödemeye karar veren bir işveren, bu ödemeleri 2023 Ağustos ayında çalışanına yansıtması halinde hükümden yararlanamayacak.

İşçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamayacak. Toplu sözleşmesi veya iş akdi gereğince elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık ödeme yapılması ve bu ödemenin bordroda ısınma yardımı şeklinde gösterilmesi durumunda da 1000 liralık sınıra kadar istisnadan yararlanılabilecek.

Sigortalının aynı ya da farklı işverene ait birden fazla işyerinde çalışması halinde, her bir işyeri için ayrı hesaplama yapılacak.