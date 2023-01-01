Çalışanlara fatura yardımı şartları neler, kimleri kapsıyor? Çalışana elektrik doğalgaz yardımı ve fatura desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Yeni sosyal yardım paketi kapsamında çalışanlara fatura yardımı yapılacağı müjdesi verilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiler doğrultusunda konunun detayları netleşirken, çalışanlara fatura yardımı şartları neler, kimleri kapsıyor gibi sorular gündem konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, çalışanlara yapılan ısınma desteği ödemesinde gelir vergisi istisnası uygulanacak. Peki, Çalışana elektrik doğalgaz yardımı ve fatura desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte çalışanlara doğalgaz fatura yardımı konusunun detayları.