Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Çalışanlara fatura yardımı şartları neler, kimleri kapsıyor? Çalışana elektrik doğalgaz yardımı ve fatura desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 13:12

Çalışanlara fatura yardımı şartları neler, kimleri kapsıyor? Çalışana elektrik doğalgaz yardımı ve fatura desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Yeni sosyal yardım paketi kapsamında çalışanlara fatura yardımı yapılacağı müjdesi verilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiler doğrultusunda konunun detayları netleşirken, çalışanlara fatura yardımı şartları neler, kimleri kapsıyor gibi sorular gündem konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre, çalışanlara yapılan ısınma desteği ödemesinde gelir vergisi istisnası uygulanacak. Peki, Çalışana elektrik doğalgaz yardımı ve fatura desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte çalışanlara doğalgaz fatura yardımı konusunun detayları.

Çalışanlara fatura yardımı şartları neler, kimleri kapsıyor? Çalışana elektrik doğalgaz yardımı ve fatura desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Çalışanlara fatura yardımı uygulaması kapsamında işveren elektrik, doğalgaz ve enerji yardımı olarak çalışanlara 1000 TL'lik fatura yardımında bulunacak. Bu noktada çalışanın fatura tutarı gözetilmeksizin ödenen bu rakam, maaşa ek olarak yansıtılacak. Peki çalışanlara fatura yardımı şartları neler, kimleri kapsıyor, fatura desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte çalışana elektrik doğalgaz yardımı ve fatura desteği ödemeleri hakkında detaylar.

Çalışanlara fatura yardımı şartları neler, kimleri kapsıyor? Çalışana elektrik doğalgaz yardımı ve fatura desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

ÇALIŞANA FATURA YARDIMI KİMLERİ KAPSIYOR?

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; doğal gaz ve elektrikte enerji yardımı, nakden verilebileceği gibi elektrik, gaz şirketine doğrudan ödenebilecek, kartlı sistemlerde çalışanının kartına yüklenebilecek.

Öte yandan çalışanın su faturasının işveren tarafından ödenmesi halinde vergi ve primden istisna sağlanmayacak. Yani bu destek yalnızca ısınma masraflarına destek şeklinde gerçekleşecek.

9 Kasım 2022'den itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar çalışanların mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemelerden prim alınmayacak, gelir vergisi kesilmeyecek.

İlave ödemelerin 1000 TL'yi aşması halinde ise bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacak.

Enerji yardımının sigortalıya nakden ödenmesi veya doğrudan elektrik, gaz şirketine ödenmesi arasında fark olmayacak. Her iki durumda da enerji yardımı istisna kapsamında kabul edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çalışanlara fatura yardımı şartları neler, kimleri kapsıyor? Çalışana elektrik doğalgaz yardımı ve fatura desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

ÇALIŞANA FATURA YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Isınma desteği de yemek desteği gibi aylıktan ayrı olarak verilmek zorunda olacak.

Ancak geriye dönük ödemeler istisnadan yararlanamayacak. Örneğin, 2022 Aralık ayı ile 2023 Ocak ayı için elektrik ve doğal gaz yardımı ödemeye karar veren bir işveren, bu ödemeleri 2023 Ağustos ayında çalışanına yansıtması halinde hükümden yararlanamayacak.

İşçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamayacak. Toplu sözleşmesi veya iş akdi gereğince elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık ödeme yapılması ve bu ödemenin bordroda ısınma yardımı şeklinde gösterilmesi durumunda da 1000 liralık sınıra kadar istisnadan yararlanılabilecek.

Sigortalının aynı ya da farklı işverene ait birden fazla işyerinde çalışması halinde, her bir işyeri için ayrı hesaplama yapılacak.

Çalışanlara fatura yardımı şartları neler, kimleri kapsıyor? Çalışana elektrik doğalgaz yardımı ve fatura desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

RESMİ GAZETE İLE DUYURULDU

Elektrik, Doğalgaz ve Benzeri Isınma Giderleri Karşılığı Olarak Çalışanlara Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi İstisnası

Yasal düzenleme

MADDE 7- (1) 7420 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde,

"(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Çalışanlara fatura yardımı şartları neler, kimleri kapsıyor? Çalışana elektrik doğalgaz yardımı ve fatura desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

İstisnanın kapsamı ve şartları

MADDE 8- (1) 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde, ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve parayla temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmış olup ücretin; ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla hizmet erbabına ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendirilmektedir.

SON DAKİKA