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Haberler Yaşam Çalışanlara ve işçilere yasak var mı? İnşaat işçileri, tekstil işçileri ve fabrika işçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 09:11

Çalışanlara ve işçilere yasak var mı? İnşaat işçileri, tekstil işçileri ve fabrika işçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Türkiye, 29 Nisan akşamından başlamak üzere 17 günlük sürecine geçiyor. Bu noktada, tam kapanmada konusuda en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İnşaat işçisi, tekstil işçisi ve fabrika işçisi olan milyonlarca vatandaş, sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadığın öğrenmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanırken inşaat işçisi, tekstil işçisi, fabrika işçisi sokağa çıkma yasağında çalışabilir mi, yasaktan muaf mı konusu netlik kazandı. İşte, tam kapanmada çalışanlara ve işçilere yasak var mı konusuyla ilgili gelişmeler

Çalışanlara ve işçilere yasak var mı? İnşaat işçileri, tekstil işçileri ve fabrika işçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Tam kapanmada konusu, 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının getirilmesinin ardından merak konusu oldu. 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında Türkyie genelinde uygulanacak. Bu noktada, birçok detay da araştırılıyor. Bunların başında, tam kapanmada işçilere ve çalışanlara yasak var mı sorusu geliyor. Zira, inşaat işçisi, tekstil işçisi ve fabrika işçisi olan milyonlarca vatandaş, sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile inşaat işçisi, tekstil işçisi ve fabrika işçisi yasak muaf mı, sokağa çıkma yasağında çalışabilir mi konusu yanıt buldu! İşte, detaylar...

Çalışanlara ve işçilere yasak var mı? İnşaat işçileri, tekstil işçileri ve fabrika işçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Çalışanlara ve işçilere yasak var mı? İnşaat işçileri, tekstil işçileri ve fabrika işçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı?

TAM KAPANMADA HANGİ DÜKKAN, MAĞAZA YA DA İŞYERLERİ AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Yukarıda anılan açık olacak işletmeler aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

Çalışanlara ve işçilere yasak var mı? İnşaat işçileri, tekstil işçileri ve fabrika işçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı?

KAPALI OLACAK İŞLETMELER

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

Çalışanlara ve işçilere yasak var mı? İnşaat işçileri, tekstil işçileri ve fabrika işçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı?

TAM KAPANMADA ÇALIŞANLARA YASAK VAR MI?

Genelgede, Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde, üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar da yer aldı.

İşte, yasaktan muaf olanlar;

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