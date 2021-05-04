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Haberler Yaşam Çalışma izin belgesi alma e-Devlet ekranı: Yasakta çalışma izin belgesi (görev belgesi) nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma işlemi nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 08:45 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 10:45

Çalışma izin belgesi alma e-Devlet ekranı: Yasakta çalışma izin belgesi (görev belgesi) nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma işlemi nereden yapılır?

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı sürecinde çalışma zorunluluğu olan vatandaşlar muafiyet kapsamına alındı. Muaf kabul edilen meslek grupları mensupları, çalışma izni belgesi ile yasakta ev ve iş arasında hareket edebiliyor. Bu nedenle yasakta çalışma izin belgesi (görev belgesi) nasıl alınır sorusu son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma ekranı e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. İçişleri Bakanlığı çalışma izni belgesinin süresinin uzatıldığını duyurmuştu. Bunun üzerine yöntemleri ve sorusunun yanıtı araştırılır oldu.

Çalışma izin belgesi alma e-Devlet ekranı: Yasakta çalışma izin belgesi görev belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma işlemi nereden yapılır?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemler neticesinde geçtiğimiz günlerde 17 günlük bir tam kapanma sürecine girdik. Bu süre zarfında zorunlu görevi gereği işe gitmek durumunda olan vatandaşlar , sorusuna yanıt arıyor. Sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma ekranı e-Devlet üzerinden görüntüleniyor. Yasakta çalışma izin belgesi (görev belgesi) nasıl alınır sorusuna ilişkin İçişleri Bakanlığı bu adresten temin edilen evrakla, yasaktan muaf olunacağı yanıtını verdi. İşte ekranı.

Çalışma izin belgesi alma e-Devlet ekranı: Yasakta çalışma izin belgesi görev belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma işlemi nereden yapılır?

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet çalışma izin belgesi almak için e-Devlet ekranı üzerinden giriş sağlamak gerekiyor. Bunun için bir e-Devlet şifrenizin olması elbette zorunlu! e-Devlet şifreniz yoksa İnternet Bankacılığı ile giriş adımlarını da takip ederek e-Devlet'e giriş sağlayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra başvuru ekranı üzerinden çalışma izin belgesi kapsamında sizden istenen bilgiler ve adımları takip ederek çalışma izin belgesi alınabiliyor.

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

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Çalışma izin belgesi alma e-Devlet ekranı: Yasakta çalışma izin belgesi görev belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma işlemi nereden yapılır?

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. Bunun için e başvuru ekranında gözüken "Başvuru Türü" bölümünden "Çalışma Muafiyet İzin İşlemleri" bölümünü seçin Ardından Alt Başvuru Türü için Çalışma İzin Belgesi Verilmesi kısmını seçiniz. Ardından karşınıza çıkan formu doldurup başvuru seçeneğine tıklayın.

Çalışma izin belgesi alma e-Devlet ekranı: Yasakta çalışma izin belgesi görev belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma işlemi nereden yapılır?

ÇALIŞMA İZNİ GÖREV BELGESİ FORMU GEÇERLİLİK SÜRESİ UZATILDI

Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alamayan "iş yeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları" gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyonun Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca bugün tamamlanacağı belirtildi.

Çalışma izin belgesi alma e-Devlet ekranı: Yasakta çalışma izin belgesi görev belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma işlemi nereden yapılır?

GÖREV BELGESİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Genelgede, muafiyet alanındaki iş kolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek "Çalışma İzni Görev Belgesi Formu'nun" geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma 24.00'e kadar uzatıldığı bildirildi. Çalışma izni görev belgesi düzenlenmesinin, e-Başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda kullanılabilecek bir uygulama olduğu ifade edildi.

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