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Haberler Yaşam Çalışma izin belgesi e-Devlet ile nereden alınır, nasıl doldurulur? Adım adım İçişleri Bakanlığı çalışma görev izin belgesi alma sorgulama işlemi
Giriş Tarihi: 03.05.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 16:29

e-Devlet ile nereden alınır, nasıl doldurulur? Adım adım İçişleri Bakanlığı çalışma görev izin belgesi alma sorgulama işlemi

, günün en çok araştırılan konuları arasında öne çıkıyor. Tam kapanma ile beraber e-Devlet çalışma izin belgesi alma ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. e-Devlet'ten online alınan çalışma ile beraber İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde de çalışma izin belgesi alarak manuel doldurma yapılabiliyor. Manuel olarak doldurulacak çalışma görev belgesi üzerinde çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunması gerekiyor. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapılırken çalışma izin belgesi alma konusunda alternatif yöntemler hakkında da bilgi verildi. Peki, ve nereye başvuru yapılır? e-Devlet ve İçişleri Bakanlığı EK-1 belgesi ile adım adım çalışma izin belgesi alma ve sorgulama işlemleri haberimizde.

Çalışma izin belgesi e-Devlet ile nereden alınır, nasıl doldurulur? Adım adım İçişleri Bakanlığı çalışma görev izin belgesi alma sorgulama işlemi

17 günlük yasak boyunca muaf grupta yer alanlar, İçişleri Bakanlığı almaları ve yanlarında taşıması gerekiyor. e-Devlet çalışma izin belgesi ekranı erişime açılırken yoğunluktan dolayı sistemde zaman zaman sorun yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında açıklama gelirken çalışma izin belgesi alma için alternatif yöntemler belirtildi. Buna göre, EK-1 görev belgesi indir işlemi yapıldıktan sonra şirket ya da firma yetkililere imzalatılabilir. Bu da manuel çalışma görev belgesi görevi görecek. Manuel çalışma izin belgesi geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma 24.00'e kadar uzatıldı. Bununla beraber, gün içerisinde sık sık ve nereden çıkartılır sorusuna da yanıt aranıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı EK-1 görev belgesi indir ve e-Devlet çalışma izin belgesi online alma sorgulama ekranı

Çalışma izin belgesi e-Devlet ile nereden alınır, nasıl doldurulur? Adım adım İçişleri Bakanlığı çalışma görev izin belgesi alma sorgulama işlemi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ÇALIŞMA İZİNLERİ GÖREV BELGELERİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLADI

Genelgeye göre, muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, daha önceki genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenip imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar kullanılmasına imkan tanındı.

Çalışma izin belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? e Devlet 'Muafiyet belgesi' İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi

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Genelgede muafiyet kapsamında bulunanlara yönelik 2 ayrı izin sisteminin olduğu hatırlatıldı. Esas yöntem olan e-başvuru sitemi üzerinden 2 Mayıs saat 17.00'ye kadar 2 milyon 677 bin çalışma izni görev belgesinin verildiği, muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden çeşitli nedenlerle belge alamayanlar için ise işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, yeni oluşturulan çalışma izni formunun geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı aktarıldı.

Muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi alamayan işyeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları için de yeni düzenlemenin yapıldığı ve bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli entegrasyonların sağlandığı bildirildi.

Valiler ve kolluk kuvvetleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde çalışma izni görev belgeleri detaylı olarak kontrole tabi tutulacağı ve herhangi bir suistimalin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemler gerçekleştirileceği ifade edildi.

Çalışma izin belgesi e-Devlet ile nereden alınır, nasıl doldurulur? Adım adım İçişleri Bakanlığı çalışma görev izin belgesi alma sorgulama işlemi

E-DEVLET ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ ALMA EKRANI

E-Devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra E-Başvuru ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e-Devlet şifreniz ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan kaydınızı görüntüleyebilir ve bunu çıktı olarak alabilirsiniz. Çalışma belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

E-DEVLET ÇALIŞMA BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

VİDEOLU ANLATIM | Çalışma izin belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? e-Devlet giriş ile İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi alma

Çalışma izin belgesi e-Devlet ile nereden alınır, nasıl doldurulur? Adım adım İçişleri Bakanlığı çalışma görev izin belgesi alma sorgulama işlemi

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

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