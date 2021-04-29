17 günlük sokağa çıkma yasağı için geri sayım başladı. Kesintisiz sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler tarafından çalışma izin belgesi alma detayları sorgulanıyor. E Devlet üzerinden alınacak olan çalışma izni belgesi sayesinde tam kapanma sürecinde çalışan vatandaşlar bu belge ile kısıtlamadan muaf olduklarını gösterecekler. Bilindiği üzere; bakkal, market, üretim, lojistik, tedarik gibi sektörlerde çalışanların çalışma izin belgesi alması gerekiyor. Bu kapsamda; E Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? İşte sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma ekranı!