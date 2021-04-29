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Haberler Yaşam Çalışma izin belgesi nasıl alınır? E Devlet ile sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alma ekranı
Giriş Tarihi: 29.04.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 17:48

nasıl alınır? E Devlet ile

17 günlük için geri sayım başladı. Kesintisiz sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler tarafından alma detayları sorgulanıyor. E Devlet üzerinden alınacak olan sayesinde sürecinde çalışan vatandaşlar bu belge ile kısıtlamadan muaf olduklarını gösterecekler. Bilindiği üzere; bakkal, market, üretim, lojistik, tedarik gibi sektörlerde çalışanların çalışma izin belgesi alması gerekiyor. Bu kapsamda; E Devlet ? İşte sokağa çıkma yasağı çalışma izni belgesi alma ekranı!

Çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi E Devlet ekranı

Artan vaka sayılarının önüne geçebilmek amacıyla 17 günlük uygulanacak. Bu kapsamda; kısıtlama süresince muaf olanlar herhangi bir cezai durumla karşılaşmamak adına alabilecekler. Hal böyle olunca; nasıl ve nereden alınır gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. E Devlet çalışma izni belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte sürece dair detaylar!

Çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi E Devlet ekranı

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar üzerinden kolaylıkla Covid-19 (koronavirüs) alabilecekler. Soylu, şunları kaydetti: "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız yarın (bugün) akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak.

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Çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi E Devlet ekranı

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI 2021

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi E Devlet ekranı

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar üzerinden kolaylıkla Covid-19 (corona virüsü) alabilecekler.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi E Devlet ekranı

Çalışma izni almak isteyenler, 'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmesi gerekiyor.

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