Çalışma izin belgesi nasıl alınır, son gün ne zaman? E Devlet çalışma izin belgesi başvuru ekranı

E DEVLET ÇALIŞMA BAŞVURU YÖNTEMİ

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. Bunun için e başvuru ekranında gözüken "Başvuru Türü "bölümünden "Çalışma Muafiyet İzin" İşlemleri bölümünü seçin Ardından Alt Başvuru Türü için Çalışma İzin Belgesi Verilmesi kısmını seçiniz. Ardından karşınıza çıkan formu doldurup başvuru seçeneğine tıklayın.

OTOMATİK GÖREV BELGESİ DÜZENLENEBİLECEK

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.