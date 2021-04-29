Çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? 2021 E devlet ile tam kapanma muafiyet belgesi çalışma izin belgesi alma ve başvuru sorgulama ekranı!

Hafta içi hafta sonu kesintisiz sürecek olan tam kapanma sebebiyle çalışma izin belgesi alma işlemlerine yoğunluk başladı. 17 gün sürecek tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağı kararı alınırken çalışan vatandaşlar çalışma izin belgesi nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, e devletten çalışma izni nasıl çıkarılır gibi sorulara yanıt arıyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla çalışanlar, çalışma belgeleri ile işyerlerine gidebilecek. İzin belgelerine ise e devlet üzerinden alabilecek. Buna göre; Çalışma izin belgesi nasıl alınır? 2021 E devlet ile (tam kapanma muafiyet belgesi) çalışma izin belgesi alma ve başvuru ekranı ve detayları…