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Haberler Yaşam Çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? 2021 E devlet ile (tam kapanma muafiyet belgesi) çalışma izin belgesi alma ve başvuru sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 29.04.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 11:33

nasıl ve nereden alınır? 2021 E devlet ile (tam kapanma muafiyet belgesi) çalışma izin belgesi alma ve başvuru sorgulama ekranı!

Hafta içi hafta sonu kesintisiz sürecek olan tam kapanma sebebiyle alma işlemlerine yoğunluk başladı. 17 gün sürecek tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağı kararı alınırken çalışan vatandaşlar , başvuru nasıl yapılır, e devletten çalışma izni nasıl çıkarılır gibi sorulara yanıt arıyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla çalışanlar, çalışma belgeleri ile işyerlerine gidebilecek. İzin belgelerine ise e devlet üzerinden alabilecek. Buna göre; Çalışma izin belgesi nasıl alınır? 2021 E devlet ile (tam kapanma muafiyet belgesi) çalışma izin belgesi alma ve başvuru ekranı ve detayları…

Çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? 2021 E devlet ile tam kapanma muafiyet belgesi çalışma izin belgesi alma ve başvuru sorgulama ekranı!

ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. Yurtta iki hafta sürecek olan tam kapanma sebebiyle işlerine nasıl gideceğini düşünen vatandaşlar izin belgesi çıkartmaya çalışıyor. Kısıtlama boyunca çalışan olduğunu belgelemek ve muaf olduklarını göstermek isteyen çalışanlar e devletten çalışma izin belgesi sorgulamalarına hız kazandırdı. Bilindiği üzere çalışma belgeleri www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranından temin edilecek. ? 2021 E devlet ile (tam kapanma muafiyet belgesi) çalışma izin belgesi alma ve başvuru ekranı!

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışan vatandaşların çalışma izni alması için üzerinden SGK ekranından müracaat yapması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre, çalışmak zorunda olanlar tam kapanma muafiyet belgesi alarak işe gidip gelebileceklerken çalışma izin belgesi alma işlemlerinin detayları şöyle;

Çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? 2021 E devlet ile tam kapanma muafiyet belgesi çalışma izin belgesi alma ve başvuru sorgulama ekranı!

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar üzerinden kolaylıkla Covid-19 (koronavirüs) alabilecekler. Soylu, şunları kaydetti: "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız yarın (bugün) akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI 2021

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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Çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? 2021 E devlet ile tam kapanma muafiyet belgesi çalışma izin belgesi alma ve başvuru sorgulama ekranı!

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar üzerinden kolaylıkla Covid-19 (corona virüsü) alabilecekler.

Çalışma izni almak isteyenler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmesi gerekiyor.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? 2021 E devlet ile tam kapanma muafiyet belgesi çalışma izin belgesi alma ve başvuru sorgulama ekranı!
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Çalışma izin belgesi nasıl ve nereden alınır? 2021 E devlet ile tam kapanma muafiyet belgesi çalışma izin belgesi alma ve başvuru sorgulama ekranı!
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