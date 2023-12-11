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Çalışmaya gidiyorum diye evden çıktı: 23 yıldır kayıp! Dikkat çeken Londra detayı...
Giriş Tarihi: 11.12.2023 12:08
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
12:08
Çalışmaya gidiyorum diye evden çıktı: 23 yıldır kayıp! Dikkat çeken Londra detayı...
Gaziantep'te yaşayan Murat Okçu, Londra'ya kaçak yollarla çalışmaya gitmek için evden çıktı. Tam 23 yıldır kendisinden haber alınamadı. Oğullarının hala yaşıyor olarak gözüktüğünü söyleyen acılı aile yardım çağrısı yaptı: En azından bir mezarı olsun!