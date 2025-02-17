Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Yakalanınca savunması pes dedirtti!

VİTRİNE YERLEŞTİRİYORMUŞ GİBİ YAPTI!

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kuyumcu dükkanında çalışan Anıl Y. olduğunu tespit etti. İncelemede Anıl Y.'nin, farklı tarihlerde, düzenlemek ve fotoğraflarını çekmek için tezgaha getirdiği bilezikleri, vitrine yerleştiriyormuş gibi yapıp, cebine koyarak çaldığı belirlendi.