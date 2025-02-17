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Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Yakalanınca savunması pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
11:01
Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Yakalanınca savunması pes dedirtti!
Adana'da, dükkanındaki sayımda 3 kilogram bileziğin kaybolduğunu fark eden kuyumcu G.Ö.'nün ihbarıyla inceleme yapan polis, altınları iş yeri çalışanı 38 yaşındaki Anıl Y.'nin çaldığını tespit etti. Vitrine yerleştirme bahanesiyle bilezikleri çalan, ifadesi şoke etti. İşte haberin detayları...