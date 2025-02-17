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Haberler Yaşam Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Yakalanınca savunması pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:01 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:01

Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Yakalanınca savunması pes dedirtti!

Adana'da, dükkanındaki sayımda 3 kilogram bileziğin kaybolduğunu fark eden kuyumcu G.Ö.'nün ihbarıyla inceleme yapan polis, altınları iş yeri çalışanı 38 yaşındaki Anıl Y.'nin çaldığını tespit etti. Vitrine yerleştirme bahanesiyle bilezikleri çalan, ifadesi şoke etti. İşte haberin detayları...

DHA
Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Yakalanınca savunması pes dedirtti!

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki kuyumcu G.Ö., 11 Şubat'ta, iş yerindeki sayımda yaklaşık 3 kilogram bileziğin kaybolduğunu fark edip, durumu polise bildirdi.

Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Yakalanınca savunması pes dedirtti!

VİTRİNE YERLEŞTİRİYORMUŞ GİBİ YAPTI!

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kuyumcu dükkanında çalışan Anıl Y. olduğunu tespit etti. İncelemede Anıl Y.'nin, farklı tarihlerde, düzenlemek ve fotoğraflarını çekmek için tezgaha getirdiği bilezikleri, vitrine yerleştiriyormuş gibi yapıp, cebine koyarak çaldığı belirlendi.

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Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Yakalanınca savunması pes dedirtti!

Şüphelinin hırsızlık anları, iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Yakalanınca savunması pes dedirtti!

ALTINLARI BOZDURUP, PARAYI HARCAMIŞ

Bu tespitlerle harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi Seyhan ilçesindeki evine yapılan baskında gözaltına aldı. Evdeki aramada altınlar bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, çaldığı altınları bozdurup parayı harcadığını belirterek, "Bir anlık şeytana uydum, pişmanım" dedi.

Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Yakalanınca savunması pes dedirtti!

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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