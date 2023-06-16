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Haberler Yaşam Cam silerken 6. kattan düştü: Hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 16.06.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 12:46

Cam silerken 6. kattan düştü: Hayatını kaybetti!

Nevşehir'de Zeliha U. (45) 6. Kattaki evinin camını silerken dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yere çakılarak hayatını kaybetti. Yakınları sinir krizi geçirdi.

DHA
Cam silerken 6. kattan düştü: Hayatını kaybetti!

Acı olay sabah saatlerinde Nevşehir'in Nar Beldesi Bahçeli Evler Mahallesi Uçar Sokak'da meydana geldi.

Cam silerken 6. kattan düştü: Hayatını kaybetti!

Sitenin 6. katında ikamet eden Zeliha U. (45) evinin camını silmek için pencereye çıktığı sırada dengesini kaybetti. 6. kattan yere düştü.

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Cam silerken 6. kattan düştü: Hayatını kaybetti!

Çevredeki bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cam silerken 6. kattan düştü: Hayatını kaybetti!

Olay yerine giden kızı ve erkek kardeşi sinir krizi geçirdi. Zeliha U.'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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