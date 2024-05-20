Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Çamaşır suyundan bile 10 kat etkili karışım! Klozeti ilk günkü beyazlığına kavuşturuyor
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:38

Çamaşır suyundan bile 10 kat etkili karışım! Klozeti ilk günkü beyazlığına kavuşturuyor

Çevre dostu ev ve yaşam tarzı uzmanı Kate, evde sert kimyasalların kullanımını azaltmaya yönelik pratik bir öneri sundu. Evlerinde kimyasal bazlı temizlik ürünleri kullanmak istemeyenler için Kate, çamaşır suyu yerine kullanılabilecek bir alternatifle tuvaletlerin de tertemiz ve mikroplardan arınmış hale gelebileceğini vurguluyor.

Çamaşır suyundan bile 10 kat etkili karışım! Klozeti ilk günkü beyazlığına kavuşturuyor

Banyoyla ilgili en büyük soru her zaman tuvaleti doğal ürünlerle nasıl temizleyeceğimizdir. İşte çamaşır suyu kullanmadan tuvaleti temizlemenin en etkili yolu!

Çamaşır suyundan bile 10 kat etkili karışım! Klozeti ilk günkü beyazlığına kavuşturuyor

İlginç bir şekilde, daha temiz bir tuvaletin sırrı meyve tabağınızda bulunabilir. Kate, şöyle açıklıyor: "Genellikle limon, portakal ve misket limonunda bulunan, kireç tortusuyla harika bir şekilde başa çıkan doğal bir bileşik olan sitrik asidi kullanıyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çamaşır suyundan bile 10 kat etkili karışım! Klozeti ilk günkü beyazlığına kavuşturuyor

Sitrik asit, tüm narenciye meyvelerinde doğal olarak bulunan hafif bir asittir. Bu asit, bazı gıdalarda tatlandırıcı ve koruyucu olarak kullanılırken, temizlik ürünlerinde de yaygın olarak yer alır.

Çamaşır suyundan bile 10 kat etkili karışım! Klozeti ilk günkü beyazlığına kavuşturuyor

Kimyagerler sitrik asit hakkında şöyle bilgi veriyor: "Birçok banyo ve mutfak temizleme ürününün aktif bileşeni bu asittir. Metaldeki lekeleri çıkarmada mükemmeldir, çünkü metalik molekülleri çözünür bir forma bağlayan bir şelatlama maddesi olarak işlev görür. Kireç tortusunu gidermek için kullanılabilir ve şelatlama etkisi, onu sert suların arıtılmasında faydalı kılar."

Çamaşır suyundan bile 10 kat etkili karışım! Klozeti ilk günkü beyazlığına kavuşturuyor

Kate, tuvaletinizi temizlemek için mağazadan alabileceğiniz sitrik asit ve sıcak suyu nasıl kullanacağınızı anlattı. Haftada yarım bardak sitrik asit veya "çok fazla kireç birikimi varsa" tam bir bardak kullanmanızı öneriyor.

SON DAKİKA