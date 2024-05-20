Çamaşır suyundan bile 10 kat etkili karışım! Klozeti ilk günkü beyazlığına kavuşturuyor

Kimyagerler sitrik asit hakkında şöyle bilgi veriyor: "Birçok banyo ve mutfak temizleme ürününün aktif bileşeni bu asittir. Metaldeki lekeleri çıkarmada mükemmeldir, çünkü metalik molekülleri çözünür bir forma bağlayan bir şelatlama maddesi olarak işlev görür. Kireç tortusunu gidermek için kullanılabilir ve şelatlama etkisi, onu sert suların arıtılmasında faydalı kılar."