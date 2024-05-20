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Çamaşır suyundan bile 10 kat etkili karışım! Klozeti ilk günkü beyazlığına kavuşturuyor
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
09:38
Çamaşır suyundan bile 10 kat etkili karışım! Klozeti ilk günkü beyazlığına kavuşturuyor
Çevre dostu ev ve yaşam tarzı uzmanı Kate, evde sert kimyasalların kullanımını azaltmaya yönelik pratik bir öneri sundu. Evlerinde kimyasal bazlı temizlik ürünleri kullanmak istemeyenler için Kate, çamaşır suyu yerine kullanılabilecek bir alternatifle tuvaletlerin de tertemiz ve mikroplardan arınmış hale gelebileceğini vurguluyor.