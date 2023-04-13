Haberler Yaşam Camdaki Kız 74. Yeni ve son bölüm izle ekranı! Kanal D ile Camdaki Kız dizisi yeni ve son bölüm TEK PARÇA izle!

Giriş Tarihi: 13.04.2023 20:09 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 20:11

Camdaki Kız 74. Yeni ve son bölüm izle ekranı! Kanal D ile Camdaki Kız dizisi yeni ve son bölüm TEK PARÇA izle!

Kanal D ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan Camdaki Kız dizisi 74. son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Dizide Türkan'ın itirafı Nalan'la Hayri'nin arasının daha çok gerilmesine sebep olur. Nalan, Hayri'yi hala sevmesine karşın ondan uzak durmaya çalışır ama Türkan'ın Nalan'ı arayıp yardım istemesi işleri zorlaştıracaktır. Dizinin bu akşamki bölümünü izlemek isteyenler "Camdaki Kız 74. Yeni ve son bölüm izle ekranı" araştırmasına çıktı. İşte Camdaki Kız 74. Yeni ve son bölüm izle ekranıyla tüm merak edilenler...