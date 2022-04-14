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Giriş Tarihi: 14.04.2022 21:15 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 21:27

CAMDAKİ KIZ İZLE! Kanal D canlı yayın ile 14 Nisan 2022 tarihli Camdaki Kız 39. yeni bölüm izle ekranı

Camdaki Kız 39. Yeni bölüm izle ekranı, dizinin yayın gününde binlerce izleyeninin gündemine gedi. Nalan ve Hayri'nin arasındaki aşk kıvılcımları Feride'nin iyice gözüne batmaya başlarken durum iyice dile dökülür bir hale geliyor. Feride Hayri'nin Nalan'dan uzak durması gerektiğini söylerken yapımda izleyenleri şoke edecek gelişmeler yaşanacaktır. Camdaki Kız 39. Yeni bölüm izle ekranı üzerinden yapımı izlemek isteyenler link araştırmasına çıktı. İşte Kanal D ile 14 Nisan 2022 tarihli Camdaki Kız 39. son bölüm izle ekranı ve detaylar...

CAMDAKİ KIZ İZLE! Kanal D canlı yayın ile 14 Nisan 2022 tarihli Camdaki Kız 39. yeni bölüm izle ekranı

Kanal D canlı yayını ile Camdaki Kız 39. Yeni bölüm izle ekranı bugün dizinin binlerce izleyeni tarafından araştırılıyor. Yapım bu hafta da adeta bomba gibi geliyor. Dizide bu hafta; Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması artık iyiden iyiye göze batmaya başlamıştır. Feride bu durumdan hiç hoşlanmaz ve Hayri'ye Nalan'dan uzak durması gerektiğini söyler. Kanal D ile 14 Nisan 2022 tarihli Camdaki Kız 39. Yeni bölüm izle ekranı yapımın yayın kanalı tarafından dizinin hemen ardından yayınlanıyor. İşte Camdaki Kız son bölüm izle ekranı ve detaylar...

CAMDAKİ KIZ İZLE! Kanal D canlı yayın ile 14 Nisan 2022 tarihli Camdaki Kız 39. yeni bölüm izle ekranı

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

Dizinin 14 Nisan 2022 tarihli bölümüne aşağıdaki linke giderek ulaşabilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler

Camdaki Kız 39. yeni bölüm TEK PARÇA izle! Kanal D ile 14 Nisan 2022 tarihli Camdaki Kız 39. Yeni bölüm izle ekranı

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CAMDAKİ KIZ İZLE! Kanal D canlı yayın ile 14 Nisan 2022 tarihli Camdaki Kız 39. yeni bölüm izle ekranı

Çocukluğundan beri aşık olmaktan korkan Nalan, Hayri'nin cüzdanında kendi fotoğrafını görünce ne yapacağını şaşırır. Feride, bahçedeki manolya ağacını Hayri'nin diktiğini öğrenince, Hayri'ye karşı daha sert bir tutum sergiler ve onunla yüzleşir.

CAMDAKİ KIZ İZLE! Kanal D canlı yayın ile 14 Nisan 2022 tarihli Camdaki Kız 39. yeni bölüm izle ekranı

Levent'in kaçırıldığını Rafet'e söyleyemeyen Selen, soluğu Cavit'in yanında alır. Hislerini Muzo'ya açan Pera, ondan tam istediği cevabı alamaz ancak Nalan'la yaptığı konuşma Muzo'ya farklı bir kapı açar.

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