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Haberler Yaşam Camiler yarın açık mı? Tam kapanmada camiler açık mı, kapalı mı? Yasakta Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 20:01

Camiler yarın açık mı? , kapalı mı? Yasakta Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı?

Ülkemizde tam kapanma sürecine bugün itibariyle giriliyor. Vatandaşlar bu sürecin neleri kapsayıp kapsamadığını araştırıyor. Ramazan ayı dolayısıyla namazlarını camilerde kılmak isteyen vatandaşlar ", kapalı mı?" sorusuna cevap ararken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Yasakta camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı, camiler yarın açık mı?? sorusuna yanıt veren Erbaş, sorusu hakkında son durumu bildirdi.

Tam kapanmada camiler açık mı, kapalı mı? Yasakta camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı? Camiler yarın açık mı?

Türkiye'de koronavirüs vakalarını azaltmak adına bu akşam itibariyle 17 günlük bir tam kapanma sürecine giriliyor. Aralıksız sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bu süre zarfında, , kapalı mı merak ediliyor. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kalması sebebiyle vatandaşlar "Yasakta camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Ali Erbaş'ın konuya ilişkin açıklamaları.

Tam kapanmada camiler açık mı, kapalı mı? Yasakta camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı? Camiler yarın açık mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CAMİLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların kendi mahallelerinde bulunan camilerde vakit namazlarını ve bayram namazlarını kılabileceklerini ifade etmişti. Ancak yalnızca yürüme mesafesindeki camilerde ibadet edilebileceğini kaydetti.

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Tam kapanmada camiler açık mı, kapalı mı? Yasakta camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı? Camiler yarın açık mı?

CUMA NAMAZI VE BAYRAM NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da , kapalı mı sorusuna istinaden, camilerin bu süreçte açık olacağını duyurdu. Vatandaşların teravih namazı hariç tüm namazlar için camilere gelebileceğini ifade etti. Mesafeye, maskeye ve temizliğe dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tam kapanmada camiler açık mı, kapalı mı? Yasakta camilerde Cuma namazı ve bayram namazı kılınacak mı? Camiler yarın açık mı?

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan Bayramı tam kapanma sebebiyle evlerde kutlanacak. Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Bayram namazı 13 Mayıs'ta camilerde kılınabilecek.

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