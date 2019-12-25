Camisiz minare 82 yıldır zamana direniyor

Mahalle sakinlerinden Bahattin Ersöz de çocukluğunda caminin kalıntılarını gördüklerini belirterek, "Caminin Hacı Pir isimli bir kişi tarafından yaptırıldığı rivayet ediliyor. Minarenin tapusunun Necmi Bey isimli bir kişinin üzerine olduğu konuşuluyor. Bu tür yapıların tarihimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.